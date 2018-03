Sambian tuottajajärjestö kavalsi kehitysyhteistyövaroja - Suomi ja Ruotsi karhuavat rahoja takaisin

Afrikkalaisvaltio Sambian kansallinen viljelijäjärjestö ZNFU on ajautunut syviin talousvaikeuksiin, kun Suomi ja Ruotsi katkaisivat toissa vuoden loppu­puolella kaiken maatalous­sektoriin liittyvän kehitysyhteistyörahoituksen.

Taustalla on ZNFU:n vuonna 2016 paljastunut räikeä korruptioskandaali (MT 13.5.2016).

Suomi ja Ruotsi vetivät yhdessä sambialaisen maataloussektorin kehittämishankkeita vuosina 2009–2015.

Tuona aikana suomalaista rahaa kanavoitiin ZNFU:lle yhteensä noin 8 miljoonaa euroa.

Epäilykset kehitysyhteistyö­rahojen väärinkäytöksistä heräsivät ensi kerran vuonna 2015 ja varmistuivat elokuussa 2016.

Suomen rahoja on varmuudella mennyt vääriin taskuihin ainakin 162 000 euroa. Ruotsin kruunuja hukkaantui 1,5 miljoonaa (150 000 euroa).

ZNFU:n toimintaa on rahoitettu myös muita reittejä, joten väärinkäytökset saattavat olla yhteensä jopa miljoonaluokkaa.

”Sambiassa väestönkasvu on nopeaa ja maatalous tehotonta. On selvää, että maataloussektoria täytyisi kehittää. Se vaatii rahaa, mutta tällaisen pettymyksen jälkeen yhteistyötä on täysi mahdotonta jatkaa”, Ruotsin Sambian-lähetystön apulaispäällikkö Karin Sverkén toteaa.

Kavallettuja rahoja karhutaan takaisin.

”Ruotsi on saanut tähän mennessä takaisin noin kolmanneksen siitä, mitä väärinkäytöksiin katosi.”

Sverkénin mukaan Suomen ja Ruotsin rahoilla saatiin aikaan myös kaivattuja tuloksia.

”ZNFU levitti organisaationsa laajan maan eri osat kattavaksi. Myös köyhimmät pienviljelijät pääsivät mukaan, ja järjestö onnistui lobbaamaan tavoitteitaan valtiovallan suuntaan. Nyt kaikelta katoaa pohja pois. Surullisinta on, että suurin häviäjä on sambialainen pienviljelijä.”

Suomen Sambian-suurlähettilään Timo Olkkosen mukaan ZNFU:n korruptiosotku on ollut harvinaisen räikeä.

”Erilaisia väärinkäytöksiä on toki ilmennyt aiemminkin kehitysyhteistyön historiassa, mutta tapaus on mittaluokaltaan harvinaisen törkeä. Silloinen toiminnanjohtaja Ndambo Ndambo rakensi itselleen aseman, jossa hän manipuloi koko järjestöä ja käytti rahoja henkilö­kohtaisiin tarkoitus­periinsä”, Olkkonen sanoo.

Epäilyksiä väärinkäytöksistä ilmenee säännöllisesti, mutta usein ne menevät osaamattomuuden piikkiin.

”Kehitysmaissa esiintyy taitamattomuutta esimerkiksi kuittien ja tilinpidon suhteen, mutta yleensä taustalla on osaamattomuus ja puuttuvat summat ovat vähäisiä.”

Ruotsalaisen Sverkénin tavoin myös Olkkonen arvioi, että Pohjoismaiden tuki Sambian maataloussektorille on tiensä päässä.

”Suomella on pitkä historia maatalouden tukemisessa Sambiassa. Vanhan yhteistyön jatkeena kehitettiin yksityissektorin rahoituskanavaa ja tuettiin tuottajajärjestöä keinona auttaa köyhimpiä viljelijöitä. Kaikki hyvä työ kaatui skandaaliin. Se on todella valitettavaa.”

ZNFU on ajautunut kehitys­yhteistyörahoituksen katkettua syveneviin rahoitusvaikeuksiin.

Koko entinen johto on saanut väistyä, ja järjestön organisaatiota on saneerattu kovalla kädellä.

”Olemme ottaneet virheistä opiksi. Kaikki korruptio­skandaalissa mukana olleet on potkittu ulos hallinnosta”, nykyinen puheenjohtaja Jervis Zimba sanoo.

”Vaikka ZNFU:n nykyjohdolla ei ole mitään tekemistä tämän ikävän sotkun kanssa, haluamme pyytää suomalaisilta anteeksi. Toivomme, että jonain päivänä voisimme jatkaa yhteistyötä puhtaalta pöydältä.”