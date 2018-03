Maaseutunuoret heittelivät nännikumeja ja tapasivat Orpon

MTK:n maaseutunuoret järjestivät tänä viikonloppuna reipashenkisen kevätkirmauksen. Paikkana oli Tallinnan-laiva, ja ohjelmassa oman alan pohdiskelua ja leikkimielistä kisailua, kuten nännikumien heittelyä maitotonkkiin ja speed datingia eli pikatreffailua.

Jälkimmäistä oli erityisesti toivottu tapaamisiin, joita on kahdesti vuodessa.

Mukana oli parisataa maaseutunuorta eli alle 35-vuotiasta MTK:n jäsentä ympäri Suomen.

Samalla laivalla seilasi sattumalta myös kokoomuksen nuorta polvea sekä kokoomuksen johtoa Työelämä-risteilyllä. Puheenjohtaja, valtiovarainministeri ja entinen maatalousministeri Petteri Orpo (kok.) pyysikin lupaa päästä käväisemään nuorten luona, ja pikadeittihenkeen sopivasti hän piipahtikin vartin treffeillä.

Maaseutunuorten loimaalainen puheenjohtaja Heikki Huhtanen ja karvialainen varapuheenjohtaja Juha Sarviluoma pääsivät esittämään kysymyksiä. He kysyivät, miten alalle saadaan nuoria, kun luopumistukijärjestelmä päättyy? kuinka hallitus paikkaa ympäristötukia vuonna 2020 uhkaavan 100 miljoonan euron aukon tai aikoo pitää kiinni Suomen rahoista, kun Britannia lähtee EU:sta? Ja mitä hallitus aikoo tehdä ruokamarkkinoiden paremman toimivuuden eteen sekä auttaako tuleva ruokavaltuutettu tilannetta?

Orpo sanoi, että ymmärtää nuorten huolet.

"Teette tärkeää työtä, olemme teidän puolellanne", hän sanoi.

Orpo myönsi ympäristötuen puutteen ja lupasi etsiä rahaa, mutta mahdollisesti budjetin sisältä. Myös EU:sta hän yrittää saada Suomelle saman verran rahaa kuin aiemminkin.

Ruokaketjun epäreiluus oli ministerin tiedossa, ja lääkkeitä luvassa,

"Tuottajan pitää saada reilu osuus, nyt se on liian pieni. Hallitukselta on lähdössä esitys, ja se on oikeansuuntainen. Tulee kontrollia kaupan suuntaan", Orpo lupasi.