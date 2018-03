Kansanedustaja Kärnä: Katalonian aluejohtajan kapinasyyte hyvästit EU:n demokratialle ja sanavapaudelle

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) odottaa mielenkiinnolla, miten Saksa reagoi Katalonian syrjäytetyn aluejohtaja Carles Puigdemontin luovutuspyyntöön.

"Mikäli hänet luovutetaan naurettavien kapinasyytteiden johdosta, jotka olisivat edellyttäneet väkivaltaista kansannousua, niin EU:n ihmisoikeuksille, sananvapaudelle ja demokratialle ollaan sanomassa hyvästejä."

Kärnä kertoo toivoneensa, että Puigdemont olisi päässyt Belgiaan ja ilmoittautunut siellä viranomaisilla. "Siellä hän asuu ja siellä prosessi on kesken."

Kärnä järjesti Puigdemontin Suomen-vierailun, joka kesti torstaista lauantaihin.

Kärnä on aktiivisesti ottanut kantaa Katalonian ja Puigdemontin tilanteeseen muun muassa twitterissä. Palautetta on Puigdemontin vierailuunkin liittyen tullut runsaasti, suurin osa siitä on Kärnän mukaan ollut myönteistä.

Hänen arvionsa mukaan ainakin 100 000 suomalaista on saanut Katalonian tilanteesta uutta tietoa muun muassa siksi, että media on kertonut asiasta aktiivisesti.

Puigdemontiin Kärnä ei ole ollut yhteydessä sen jälkeen, kun hän lähti Suomesta. Yhteydenpidon kansanedustaja olettaa nyt mahdotonta.