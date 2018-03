Suomen Pankki ja EKP: Ohjauskorot pysyvät alhaalla vielä pitkään – inflaatiovauhti kestävällä pohjalla

Kevyt rahapolitiikka jatkuu euroalueella vielä pitkään. Suomen Pankin tiistaina julkistaman Euro & Talous -katsauksen mukaan euroalueen talouskasvu on ollut laaja-alaista ja jopa ennusteita nopeampaa.

"Sekä investoinnit että kulutus ovat kasvaneet ja maailmanlaajuinen noususuhdanne on lisännyt euroalueen vientikysyntää. Talouden toipumista on tukenut EKP:n rahapolitiikka, joka on pienentänyt yritysten ja kotitalouksien rahoituskustannuksia. EKP:n maaliskuussa julkaistun suhdanne-ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa lähivuosina potentiaalista kasvuvauhtiaan nopeammin."

"Eurojärjestelmän toimet tukevat jatkossakin pankkien kykyä rahoittaa yksityistä sektoria. Tämä tukee pyrkimyksiä hintavakaustavoitteen saavuttamiseksi keskipitkällä aikavälillä”, sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen tänään tiistaina Suomen Pankin Euro & talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa.

Euroalueen inflaatio on edelleen hintavakaustavoitetta hitaampaa. EKP:n tavoitteen on pitää inflaatio lähellä, mutta alle kahdessa prosentissa.

EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasollaan pidemmän aikaa ja vielä omaisuuserien netto-ostojen päätyttyäkin. Hintavakaustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhä talouskasvua vahvistavaa rahapolitiikkaa.

”Euroalueen inflaatiovauhti on kestävällä pohjalla silloin, kun EKP:n hintavakaustavoite toteutuu myös ilman poikkeuksellisen kevyttä rahapolitiikkaa. Rahapolitiikassa tarvitaan kärsivällisyyttä, peräänantamattomuutta ja varovaisuutta”, painotti pääjohtaja Liikanen.

EKP:n neuvosto on ilmoittanut jatkavansa laajennettua osto-ohjelmaa syyskuun 2018 loppuun saakka ja tarvittaessa sen jälkeenkin. Eurojärjestelmä jatkaa ohjelmassa ostettujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman sijoittamista uudelleen vielä pidemmän aikaa ostojen päättymisen jälkeen ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen.