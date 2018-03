Sananvapaus kaventuu Sambiassa – journalisteja on pidätetty ja hallinto sulki lehden tekaistuin perustein

Sambialaisen journalistin Joan Chirwan entinen työpaikka The Post suljettiin toissa vuonna tekaistuihin syytöksiin vedoten. Todellinen syy oli lehden kriittisyys valtaapitäviä kohtaan.

The Postin sulkeminen on kuvaava esimerkki Sambian kaventuvasta sananvapaustilanteesta.

Sambiassa elettiin pitkään valtionsosialismissa, vuoden 1964 itsenäistymisestä aina vuoteen 1991.

Tämän jälkeen siirryttiin monipuoluejärjestelmään ja avoimempaan talouteen. Sittemmin Sambia on ollut pääpiirteittäin varsin vapaa yhteiskunta.

”Valitettavasti viime vuosina sananvapaus on kaventunut. Myös korruptio on raastava yhteiskunnallinen ongelma”, Suomen Sambian-suurlähettiläs Timo Olkkonen toteaa.

"Median vapautta on suoranaisesti rajoitettukin, mutta sambialaisessa journalismissa on muitakin ongelmia. Usein valtalehdissä on vain haastatteluja, joissa poliitikot kertovat oman versionsa asioista. Aika vähän haastetaan valtaapitäviä", Olkkonen pohtii.

Sambiaa hallitsee Patriotic Front -puolue, jonka politiikkaa suurlähettiläs kuvailee populistiseksi.

Journalisti Chirwan mukaan sananvapaus Sambiassa on ottanut selkeästi takapakkia Patriotic Frontin vallassa olon aikana, viimeisten noin kolmen vuoden aikana.

"On hankalampaa olla kriittinen valtapuoluetta kohtaan kuin ennen. Myös nykyisessä lehdessäni The Mastissa lehden painaminen keskeytettiin kerran hallituksen edustajien toimesta. He väittivät, että käytämme aiemmin kielletyn The Postin painokonetta ja takavarikoivat sen. Se oli suora valhe", Chirwa kertoo.

Chirwa on joutunut kertaalleen pidätetyksi.

"Silloin minua syytettiin presidentin solvaamisesta. En kuitenkaan aio luovuttaa vaan kirjoitan jatkossakin asioista niin kuin ne ovat."

Myös ulkomaiset toimittajat ovat joutuneet tekemään vastentahtoisesti tuttavuutta pääkaupunki Lusakan tyrmiin.

Sambian tuottajajärjestö ZNFU:n korruptioskandaalia selvittäneet ruotsalaistoimittajat pidätettiin vappuaattona 2016.

Samalla vangituksi joutui myös sambialainen vapaa toimittaja Charles Mafa, joka jakaa kollegansa Chirwan huolen sananvapaudesta.

"Asiat eivät ole kehittyneet hyvään suuntaan. Nyt jos koskaan Sambia tarvitsee kriittisiä journalisteja, mutta toimittajien työ on käynyt vaikeaksi."

