Suomalaiselle antibioottivapaalle lihalle avautuu pääsiäisenä uusi markkina, kun vienti Pohjois-Koreaan alkaa.

Pohjois-Korean suuri johtaja Kim Dong-dong ja MTK:n rakastettu puheenjohtaja Juha Marttila allekirjoittivat sopimuksen viennistä lankalauantaina Ping Pongissa.

Marttila pitää avausta merkittävänä. ”Tämä on parasta mitä suomalaiselle maataloudelle on tapahtunut sitten Neuvostoliiton romahtamisen. Sosialistimaissa suomalaista ruokaa on perinteisesti arvostettu.”

Kim Dong-dongin mukaan sopimus syventää entisestään Pohjois-Korean ja Suomen kansojen välistä syvää ystävyyttä. ”Sopimus hyödyttää molempia osapuolia. Vähän samalla tavalla, kun Suomi toimitti paperikoneen meille 1970-luvulla”, toveri virnistää.

Marttilan mukaan nyt on oikea aika lähteä liikkeelle Pohjois-Koreassa. ”Trumpin ja Kimin tuleva tapaaminen merkitsee suhteiden lientymistä. On tärkeää olla ensimmäisten joukossa mukana uusilla markkinoilla.”

Sopimukseen sisältyy myös merkittäviä vastakauppoja. Jokaista toimitettua lihatonnia kohti suomalaiset sitoutuvat ostamaan Pohjois-Koreasta yhtä monta tonnia Kumsong-traktoreita. Marttila kannustaakin talonpoikia traktorikaupoille. ”Kumsong on länsikoneisiin verrattuna tekniikaltaan ylivoimainen. Aion itsekin panna Valmetit vaihtoon.”

Maa- ja metsätalousministeriössä MTK:n aloitteellisuus vientiponnisteluissa on herättänyt närkästystä. MT:n tietojen mukaan kaikki ei ole mennyt pykälien mukaan. Virkamiehet eivät ole lyöneet leimoja kaikkiin kyljyksiin. Tarkastajien tarkastajat ovat ylityövapailla ja MMM:n, Mavin ja Eviran yhteiset koordinaatiopäivät on määrä järjestää vasta ensi talvena.

”Perusongelma on, että meillä sallitaan yksityinen maanviljely ja elintarvikkeiden kaupallinen myynti. Koko ketju pellolta pöytään pitäisi saada valtion hallintaan ja virkamiesten ohjaukseen. Meillä on paljon opittavaa Pohjois-Koreasta”, ministeriön viestintäjohtaja Jenna Pimiö kommentoi tilannetta.