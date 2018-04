Aprillipäivä näkynyt uutispiloissa Iivo-nukkena, Veikkauksen lottopallopukuina ja lihattomina linnanjuhlina

Aprillipäivä innoittaa tänäkin vuonna kanssaihmisten huiputtamiseen. Pilauutisia tarjoavat niin lehdet, yritykset kuin erilaiset viralliset tahotkin.

Esimerkiksi VR kertoo lanseeraavansa maailman ekologisimman lippuluokan, jossa kuntopyörää polkemalla saa edullisemman lipun. SuperEko-vaunussa junan sähkö tuotetaan kuntopyörää polkemalla, ja lipun hintaan vaikuttaa, mitä enemmän ja kovempaa polkee.

Uusi matkustusluokka on tarjolla myös Finnairin aprillipilassa. Yhtiön Twitter-tilillä kerrotaan, että kahteen uuteen A350-lentokoneeseen tulee uudenlainen sohvaluokka.

Liikennevirasto kertoo nettisivuillaan käynnistäneensä Mutkat suoriksi -hankkeen. Viraston mukaan matka Helsingistä Utsjoelle lyhenee 173 kilometriä, kun matkalla olevia mutkia suoristetaan muun muassa korvaamalla nykyisiä kiertoliittymiä kulmaliittymillä.

Hämeen Sanomien mukaan taas Hämeenlinnan kaupunki aikoo muuttaa kaupunkilaisten polkupyörät maksutta sähköpyöriksi. Lehden mukaan kauppatorin sunnuntain tapahtumassa halukkaiden polkupyöriin asennetaan kevyt akku ja sähkömoottori.

Ympäristöjärjestö WWF etsii sijaista Pullervo-norpalle. Suositun Norppaliven ongelmana on järjestön mukaan ollut se, että Pullervo pysyy välillä katseilta piilossa tunteja, jopa päiviä.

"Haussa on leppoisaan elämään viehtynyt ja kehonsa kanssa sinut oleva henkilö, joka kykenee tekemään töitä epäsäännöllisiin kellonaikoihin", kerrotaan WWF:n kotisivuilla.

Savon Sanomat kertoo lelumaahantuoja APR-Toysin tuovan markkinoille maastohiihdon olympiavoittajasta Iivo Niskasesta tehdyn leluversio. Lelun kehutaan olevan nivelien ansiosta liikkuvuultaan sitä luokkaa, että se voi hiihtää niin perinteisellä kuin luistelutyylilläkin.

Sanomalehti Kaleva puolestaan kertoo jutussaan Suomen olevan ehdolla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin korkean tason neuvottelujen järjestäjäksi. Tapaaminen järjestettäisiin toukokuun puolivälin tienoilla junanvaunussa Pohjois-Pohjanmaalla.

Raiteille sijoittuu myös Joensuun kaupungin julkaisema aprillipäivän tiedote. Siinä kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen kerrotaan saaneen raitiovaunun roolin elokuvaohjaaja Markku Pölösen tulevassa elokuvassa. Karjalaisen rooli on kohtauksessa, joka sijoittuu Helsinkiin.

Niin ikään vierailulle toiseen maakuntaan lähdetään Keskisuomalaisenkin aprillijutussa. Sen mukaan Etetä-Pohjanmaalla sijaitsevan Ähtärin eläintarhan pandat vierailevat tänään Keski-Suomessa. Kohteena on – kuinkas muuten – Pandan makeistehdas Vaajakoskella.

Aamulehti puolestaan kertoo, että Tampereen tunnettu kulttuurikohde Hämeensilta muuttuu, kun sen perinteikkäät patsaat korvataan sillan remontin yhteydessä uusilla. Niissä esiintyvät tunnetut nykytamperelaiset, kuten Timo Jutila ja Kalervo Kummola.

Helsingin poliisi kertoo tiedotteessaan ottavansa käyttöön uuden Rännättimeksi nimetyn joukkojenhallintavälineen. Kyse on tiedotteen mukaan räntää ampuvasta sadettimesta. Sillä voitaisiin esimerkiksi viilentää lämpimän kesäilman kuumentamia tunteita.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kertoo Facebook-sivuillaan aloittavansa paloturvallisuusasennekoirien koulutuksen. Koirien on määrä haistaa ja ilmaista henkilö, joka ei ole tarkistanut palovaroittimensa toimintaa tai jolla on tapana tupakoida sängyssä.

From Waste to Taste -yhdistys kertoo, että helsinkiläinen hävikkiruokaravintola Loop on valittu toimittamaan tarjoilut Presidentinlinnan seuraaviin itsenäisyyspäiväjuhliin. Tiedotteen mukaan luvassa on ainakin käyristä kurkuista ja erilaisista tomaateista tehtyä salaattia, kukkakaalipyreetä ja sirkkavoileipäkakkua.

Sirkkavoileipäkakun lisäksi muuta liharuokaa ei juhlissa presidenttiparin toiveesta ole tarjolla.

Rahapeliyhtiö Veikkauksen taas aikoo ottaa käyttöön yhtiön pääkonttorissa lottopallopotkupuvut. Niitä käyttäisivät kaikki yhtiön työntekijät.

Aprillipiloja on tiettävästi harrastettu ainakin 1500-luvun lopulta alkaen. Perinne saattaa olla vanhempikin, sillä antiikin roomalaisten keväiseen Hilaria-juhlaan kuului yleinen hilpeys ja hassuttelu.

Ja luonnollisestihan myös Maaseudun Tulevaisuus on julkaissut nettisivuillaan oman aprillipilansa...