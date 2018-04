Kiina on asettanut USA:lle tuontitulleja kolmen miljardin edestä - voimaan maanantaina

Kiina on asettanut Yhdysvalloille tuontitulleja, jotka tulevat voimaan maanantaina, uutisoivat muun muassa BBC ja Bloomberg. Kiina uhkasi viime kuussa asettavansa Yhdysvalloille tuontitulleja noin kolmen miljardin dollarin edestä, jos maat eivät pääse sopuun kauppakiistassa.

Bloombergin mukaan tuontitullien tulemisesta voimaan kerrottiin sunnuntaina Kiinan talousministeriön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.

Tullit kohdistuvat muun muassa sianlihaan, hedelmiin ja viiniin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime kuun alkupuolella asettavansa teräkselle ja alumiinille tuontitulleja, joiden piti koskettaa Kiinan ohella muun muassa Euroopan unionia. Myöhemmin Yhdysvallat kuitenkin ilmoitti, että Euroopan unionia sekä useita muita maita koskevat tuontitullit jäädytetään toukokuun alkuun asti.

Kiinan mukaan kolmen miljardin vientitullit ovat vastatoimi teräs- ja alumiinitulleille.

Lisäksi Trump ilmoitti viime kuun loppupuolella aikovansa määrätä Kiinasta tuotaville tuotteille tulleja kymmenien miljardien dollarien edestä. Tullit on määrä kohdistaa aloille, joilla Kiina on amerikkalaisten mielestä pyrkinyt hankkimaan epäreilua kilpailuetua.

Joukossa on kerrottu olevan kymmenen alaa, jotka Kiinan johto on nimennyt ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi, kuten robotiikka, lentokone- ja raideliikenneteollisuus sekä sähköajoneuvot. Tarkkaa listaa siitä, mihin tuontitullit kohdistuvat ei ole vielä julkaistu. Bloombergin mukaan Kiina on sanonut reagoivansa, jos Yhdysvallat toteuttaa aikeensa tuontitulleista.

Kiina on myös aiemmin sanonut, ettei halua ryhtyä kauppasotaan, mutta tekee niin tarvittaessa.