Eduskunnan työryhmä: Teiden hoitoa tehostettava talvella ja laajakaista tuotava kaikkiin talouksiin

Teiden kunnossapidon rahoitusta talvella on lisättävä viidenneksellä, yhdysteiden päällysteiden uusimisväli tulee puolittaa 25 vuoteen ja laajakaistan nopeuden yleisvelvoite on nostettava 20 megabittiin sekunnissa.

Siinä nippu keinoja, joilla kaikista puolueista koottu eduskunnan työryhmä parantaisi harvaan asutun maaseudun infrastruktuuria.

"Rekan pitää päästä kulkemaan. Haluamme ulottaa teiden korjausvelkatyön ihan alimman tason teille saakka", työryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) sanoo.

Liikennettä pohtinut eduskunnan työryhmä esitti helmikuussa 300 miljoonan euron lisärahoitusta vuodessa korjausvelan pienentämiseksi.

Laajakaistan nopeuden ja kattavuuden parantaminen liittyy sekä etätyön mahdollisuuksien parantamiseen että yhteiskunnan palveluiden siirtymiseen verkkoon.

Työryhmä esittää myös, että valtion viroissa julkisilla liikkuva voisi käyttää matka-aikaa työaikana.

Kalmarin mielestä nykykeskustelun näkymät harvaan asutusta maaseudusta eivät ole kovin kaksiset.

"Harvaan asutulle maaseudulle kuuluu aika surkeaa, jos rehellisiä ollaan. Mieliala monilla poliitikoilla on, että se on auringonlaskun ala", Kalmari sanoo.

Todellisuus on kuitenkin parempi, työryhmän jäsenet vakuuttavat.

Esimerkiksi luonnonvarat ovat harvaan asutulla maaseudulla, sekä uusiutuvat että kaivannaiset.

"Siellä on myös aika paljon osaamista", Kalmari muistuttaa.

Paluuta entiseen ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski muistuttaa, että tiestön kunnossapito ei vanhoilla keinoilla enää onnistu. Siksi kokoomus esittää Suomeen tietekniikan professuuria.

Työryhmä esittää, että joukkoliikennettä hoidettaisiin enemmän kutsuliikenteellä.

"Tosiasia on, että erittäin harvaan asutuilla alueilla ei kannata satsata joukkoliikenteeseen", Kalmari sanoo.

Lisäksi esitetään, että kiinteistövero vastaisi paremmin kiinteistön arvoa, sähköverkon kaapelointia jatkettaisiin viidellä vuodella ja lunastuskorvauksissa huomioitaisiin myös puuston kasvun menetys.

Saariston yhdysalusliikenteen tulee säilyä maksuttomana ja jokaisessa kuntakeskuksessa tulee olla postipakettipalvelu.

Suomen pinta-alasta lähes 70 prosenttia ja kunnista 50 on kokonaan harvaan asuttua maaseutua. Asukkaita siellä on noin 293 000. Se on 5,3 prosenttia väestöstä.

Tämä oli ryhmän työn ensimmäinen vaihe, jossa käsiteltiin infrastruktuuria. Seuraavaksi mietitään elinkeinopolitiikan kehittämistä.

