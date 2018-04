RKP:n Nylund ei ymmärrä Kurvisen petoaloitetta: "Ehkä tarkoitus onkin äänten kalastaminen"

Kansanedustaja Antti Kurvinen (kesk.) kertoi eilen keskiviikkona, että hän alkaa tänään kerätä nimiä eduskunnassa lakialoitteeseen petoeläinten ampumisen sallimiseksi, jos esimerkiksi susi käy kotieläinten kimppuun.

RKP:n kansanedustaja Mats Nylund ei ymmärrä sitä, että Kurvinen kerää nimiä aloitteeseensa.

"Kurvinen on oikealla asialla. Sen sijaan on kummallista, että hän kerää nimiä lakialoitteeseen eduskunnassa. Keskusta johtaa hallitusta ja puolueella on myös maa- ja metsätalousministerisalkku. Se riittäisi, että hallitus puuttuisi ongelmaan. Se on nopeampi ja tehokkaampi tapa, kun ministeriön koko hallintokoneisto voisi valmistella asiaa", Nylund toteaa kannanotossaan.

Nylund toivoisi, että Kurvinen saisi ministeri Jari Lepän (kesk.) puuttumaan asiaan.

"Ehkä koko lakialoitteen tarkoitus onkin äänten kalastaminen, eikä nopean ratkaisun löytäminen susiongelmalle", Nylund pohtii.

