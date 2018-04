Keskustan Mauri Pekkarinen poistaisi fossiilisen energian veronpalautukset: "Nykyjärjestelmä on vailla mitään perusteluja"

Eduskunnan varapuhemies, keskustan Mauri Pekkarinen haluaisi poistaa energiaveron palautuksen öljyn, kivihiilen ja turpeen käytöstä.

Verotuki on Pekkarisen mukaan valtaosa energiaveron palautuksesta on sähköveron palautusta, mutta mukana on 70 miljoonan euron edestä tukea öljyn, kivihiilen ja turpeen käytölle.

Energiaintensiiviselle teollisuudelle Pekkarinen korvaisi tämän tuen menetyksen alentamalla sähköveroa 0,05 senttiin kilowattituntia kohti, eli eurooppalaiselle minimitasolle.

"Tämä tekisi oikeutta myös pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka nyt maksavat kallista sähköveroa saamatta lainkaan veronpalautusta suurten tapaan. Samaa periaatetta noudattaen esitin uudistusta myös maatalouden käyttämän energian verotukseen. En saanut esitykselle riittävää kannatusta työryhmässä", Pekkarinen kertoo tiedotteessa.

Pekkarinen johti parlamentaarista työryhmää, jonka tarkoitus oli karsia yritystukia. Työryhmän työ ei tuottanut tulosta.

Pekkarinen toivoo ehdotuksensa saavan vastakaikua hallituksen kehysriihessä.

"Nykyinen teollisuuden energiaverojärjestelmä on vailla mitään perusteluja. Fossiilisen energian käytöstä palkitaan, uusiutuvan käytöstä ei juurikaan."