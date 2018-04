Antti Rinne toivoo soten ratkeavan tällä vaalikaudella

Sote-kokonaisuuden täytäntöönpano ja eteenpäinvienti ovat seuraavalla vaalikaudella ensisijaisia, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo MT:n haastattelussa.

"Toivon, että sote voisi ratketa jo tällä vaalikaudella. Ei kiirehtimällä ja tekemällä sekundaa, mutta kuitenkin."

Rinteen mukaan hallituksen ja erityisesti kokoomuksen soteen ajama valinnanvapaus pirstaloi palvelut ja tekee terveydenhoidon ja erityissairaanhoidon sekä esimerkiksi vanhustenhuollon ja lastensuojelun ketjuttamisen mahdottomaksi.

"Juuri tämä kiinteä ketju tarjoaisi säästövaihtoehtoja, mutta nyt tilaaja ja tuote on erotettu. Tämä malli on katastrofi. Sosiaalidemokraattien linja on, että julkinen sektori on sekä järjestäjä että tilaaja."

Rinne kritisoi mallissa myös sitä, että jo nyt on nähty yksityisten yritysten olevan haluttomia maksamaan verojansa Suomeen.

Puolue on noussut gallupeissa kärkeen kokoomuksen rinnalle nyt, kun seuraaviin eduskuntavaaleihin on noin vuosi aikaa.

