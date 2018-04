Kehysriihi käydään työllisyys kärjessä

Hallitus aikoo tiistain ja keskiviikon kehysriihessään pitää huolta työllisyydestä. Tavoite on hallituskaudella 72 prosentin työllisyysaste, mutta valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ja pääministeri Juha SIpilä (kesk.) ovat puhuneet 75 prosentin tavoitteesta tulevaisuudessa.

Useilla aloilla, esimerkiksi rakennuksilla, on jo työvoimapulaa, vaikka samaan aikaan kärsitään työttömyydestä. Työttömät ja työpaikat halutaan saada kohtaamaan, ja hallitus hakee apua täydennys- ja muuntokoulutuksesta.

Kovin suuria rahoja ei kehysriihessä jaeta, kyse on kymmenistä miljoonista euroista.

Opposition vaatima indeksijäädytysten peruuttaminen ei tule hallituslähteiden mukaan missään tapauksessa kysymykseen.

Valtiovarainministeriön mukaan ongelma on, että Suomi velkaantuu edelleen, vaikka nousukausi on menossa. Tavoitteena on lisävelkaantumisen loppuminen vuonna 2020.

Työttömien aktiivimalliin on tulossa pieniä viilauksia, muun muassa koulutukseen. TE-toimistoille on tulossa lisää väkeä.

Ylivelkaantuneiden ja asunnottomien asemaan on tulossa parannuksia.