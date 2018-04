Hallitus aikoo helpottaa työntekijöiden irtisanomista – "Yksikin virherekrytointi voi kaataa pienen yrityksen"

Hallitus tarttuu yhteen kestoaiheista eli irtisanomisrimaan uusilla toimilla. Hallitus valmistelee muutoksen, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä. Toisaalta hallitus asettaa yt-lakia koskevan selvityshankkeen, jonka yhteydessä arvioidaan muun muassa kollektiivisen irtisanomisen perusteita. Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan kysymys kuuluu, onko tarvetta lisätä tarkastelua siitä, missä tilanteessa voidaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanoa.

"Perustilannehan on se, että Suomessa kollektiivinen irtisanominen on verrattain kevyin perustein mahdollista, kun taas tämä yksilöperusteinen irtisanominen ollut poikkeuksellisen vaikeaa useimpiin vertailumaihin nähden", Mykkänen sanoi hallituksen kehysriihen tiedotustilaisuudessa.

Vaikka töitä olisi runsaasti, yrittäjät eivät välttämättä uskalla tehdä rekrytointeja.

"Yksikin virherekrytointi voi kaataa pienen yrityksen. Tähän tässä nyt hallitus puuttuu", Mykkänen sanoi.

Tiukinta vääntöä kehysriihessä käytiin työaikalain ympärillä. Lopulta hallitus sopi työaikalain keskeisistä linjoista. Suurien intohimojen kohteena työaikalaissa olleesta paikallisesta sopimisesta linjattiin, että paikallisen sopimisen yleisiin periaatteisiin ei tule muutoksia. Uusina elementteinä ovat lakisääteinen työaikapankki ja joustotyöaika.

Hallitus pyrkii puristamaan työaikalain nyt valmiiksi nopealla aikataululla. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan mitään esteitä nopeaan etenemiseen ei ole.

"Vastuuministeri saa aikataulun sanoa. Sanotaan, että ne linjaukset on tehty, nyt päästään eteenpäin. Siinä ei ole mitään estettä, ettei siinä päästä nopeasti eteenpäin. Sanoisin, että varmaan hallituksen esitys tulee sitten tuossa kesällä", Sipilä sanoi STT:lle.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ennakoi, että hallituksen esitys voi olla valmis nopeastikin.

"Lähden siitä, me saamme työaikalain mahdollisimman pian eduskunnan käsittelyyn. Sitä on nyt niin kauan tahkottu, että se on ihan lähi-, ei nyt varmaan päivien, mutta viikkojen asia", Orpo sanoi.