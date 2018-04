Lindström: Irtisanomisehtojen muutoksessa tiukka raami – villiä markkinaa ei tule

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan määräaikaisperusteiden muutoksella pyritään helpottamaan nuorten työllistymistä. Lindström esitteli hallituksen kehysriihen työllisyyslinjauksia tänään aamupäivällä. Hallitus linjasi kehysriihessä, että valmistellaan muutos, jonka mukaan työnantaja saisi tehdä määräaikaisen työsopimuksen vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen alle 30-vuotiaan nuoren kanssa.

Kehysriihessä hallitus linjasi myös, että hallitus tarttuu yhteen kestoaiheista eli irtisanomisrimaan uusilla toimilla. Hallitus valmistelee muutoksen, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä.

Pienten yritysten irtisanomisperusteiden höllentämisellä pyritään Lindströmin mukaan työllistämiskynnyksen alentamiseen.

"Tosi paljon tulee tuolta yrittäjäkentästä palautetta siitä, varsinkin mikroyrittäjiltä, että palkkaisin kyllä, mutta se riski koetaan suureksi, jos rekrytointi menee pieleen", Lindström sanoi.

Lindström korostaa, että kyseessä ei ole mikään yksioikoinen asia.

"Siellä on tiukat rajat, jotka tulevat muun muassa kansainvälisistä sopimuksista, ILO-sopimuksista, EU-sopimuksista ja sitten meidän perustuslaki sanoo myös jotain irtisanomisesta", Lindström sanoi.

Hän totesi raamin olevan aika tiukka.

"Mitään semmoista villiä markkinaa ei tässä tule. Enemmän ilmaisee sitä tahtotilaa, mikä hallituksella on", Lindström sanoi.

Pätkätöiden ehtojen höllentäminen alle 30-vuotiailla työttömillä on SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista. Hän sanoo, että esimerkiksi nuorilla naisilla työsuhteet ovat jo nyt usein määräaikaisia.

Eloranta uskoo, että eilen kehysriihessä esitellyn uudistuksen myötä määräaikaisten työsuhteiden osuus kääntyisi monella alalla nousuun.

"Nuoret naiset on yksi niistä ryhmistä, jotka eniten on pätkätöissä. Sitä on pikkaisen saatu kuriin esimerkiksi kunta-alalla. Kyllä tämä sen taas räjäyttää ylöspäin ja varmasti on muita palvelualoja, joilla määräaikaisuudet kääntyvät ylöspäin."

Hallitus päätti eilen kehysriihessä, että alle kolme kuukautta työttömänä ollut 30-vuotias voidaan palkata määräaikaisesti ilman perusteita. Tavallisesti työsuhteen määräaikaisuudella täytyy olla jokin peruste.

Eloranta kritisoi myös päätöksen perusteita. Hänen mukaansa ei ole selvää, mitkä ovat ne työllisyysvaikutukset, joita hallitus päätöksellä tavoittelee.

"Niitä ei myöskään tässä pitkäaikaistyöttömien jo aiemmin tehdystä määräaikaisuuksien käytön helpottamisesta ole näkynyt tai kuulunut. En tiedä, mikä tämän peruste on, ehkä se työllisyys, mutta siitä ei ole mitään empiiristä evidenssiä (todistetta)."

Hallitus tarttuu yhteen kestoaiheista eli irtisanomisrimaan uusilla toimilla. Hallitus valmistelee muutoksen, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä. Toisaalta hallitus asettaa yt-lakia koskevan selvityshankkeen, jonka yhteydessä arvioidaan muun muassa kollektiivisen irtisanomisen perusteita. Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan kysymys kuuluu, onko tarvetta lisätä tarkastelua siitä, missä tilanteessa voidaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanoa.

"Perustilannehan on se, että Suomessa kollektiivinen irtisanominen on verrattain kevyin perustein mahdollista, kun taas tämä yksilöperusteinen irtisanominen ollut poikkeuksellisen vaikeaa useimpiin vertailumaihin nähden", Mykkänen sanoi hallituksen kehysriihen tiedotustilaisuudessa.

Vaikka töitä olisi runsaasti, yrittäjät eivät välttämättä uskalla tehdä rekrytointeja.

"Yksikin virherekrytointi voi kaataa pienen yrityksen. Tähän tässä nyt hallitus puuttuu", Mykkänen sanoi.

Tiukinta vääntöä kehysriihessä käytiin työaikalain ympärillä. Lopulta hallitus sopi työaikalain keskeisistä linjoista. Suurien intohimojen kohteena työaikalaissa olleesta paikallisesta sopimisesta linjattiin, että paikallisen sopimisen yleisiin periaatteisiin ei tule muutoksia. Uusina elementteinä ovat lakisääteinen työaikapankki ja joustotyöaika.

Hallitus pyrkii puristamaan työaikalain nyt valmiiksi nopealla aikataululla. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan mitään esteitä nopeaan etenemiseen ei ole.

"Vastuuministeri saa aikataulun sanoa. Sanotaan, että ne linjaukset on tehty, nyt päästään eteenpäin. Siinä ei ole mitään estettä, ettei siinä päästä nopeasti eteenpäin. Sanoisin, että varmaan hallituksen esitys tulee sitten tuossa kesällä", Sipilä sanoi STT:lle.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ennakoi, että hallituksen esitys voi olla valmis nopeastikin.

"Lähden siitä, me saamme työaikalain mahdollisimman pian eduskunnan käsittelyyn. Sitä on nyt niin kauan tahkottu, että se on ihan lähi-, ei nyt varmaan päivien, mutta viikkojen asia", Orpo sanoi.