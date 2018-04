Tiirola ja Marttila saavat parhaat arvosana MTK:n valtuuskunnalta, Lunttilalla eniten parannettavaa

Edunvalvonta EU:n metsäpäätöksissä on MTK:n valtuuskunnan mielestä tuottajajärjestön viime vuoden tärkein onnistuminen.

Hiilinielujen laskentaa koskeva lulucf-asetus ja uusiutuvan energian direktiivi saivat ylivoimaisesti eniten mainintoja, kun MT kysyi valtuuskunnan jäseniltä viime vuoden edunvalvonnan tärkeintä onnistumista.

Kumpikin säädös olisi voinut aiheuttaa rajoituksia metsien käytölle Suomessa. Lopputulos kuitenkin säilyttää tilanteen jokseenkin ennallaan.

Hajanaisia mainintoja valtuuskunnan jäseniltä saivat myös eläinten hyvinvointilakiin vaikuttaminen, lomitusoikeuden pysyminen tilakohtaisena, verotukseen tehdyt parannukset, viljelijöiden jaksamista edistävät hankkeet ja MTK:n satavuotisjuhlien tuoma näkyvyys.

Eniten valtuuskunnan jäseniä on jäänyt kaivelemaan maatalouden huonona pysynyt kannattavuus ja riittämättömät korvaukset katovuodesta kärsineille viljelijöille.

Markkinaedunvalvonnassa ei myöskään ole onnistuttu toivotusti. Yksittäisiä mainintoja harmittamaan jääneistä asioista tuli myös petopolitiikasta, hirvieläinten suuresta kannasta ja metsätietolain uudistamisesta. MTK:lta toivotaan myös parempaa viestintää ja sosiaalisen median haltuunottoa.

Tämän vuoden alussa solmittu sopimus Berliinin Grüne Woche -messujen pääyhteistyökumppanuudesta saa valtuuskunnalta vahvan tuen. Yksikään MT:n kyselyyn vastanneista valtuuskunnan jäsenistä ei kyseenalaista päätöstä. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää ruokaviennin edistämiseen tähtäävää hanketta yksiselitteisesti oikeana. Runsas kolmannes vastanneista hyväksyy ratkaisun, mutta epäilee sen tuomia konkreettisia hyötyjä jäsenille.

MT kysyi valtuuskunnalta myös kouluarvosanoja MTK:n johtokolmikolle, valtuuskunnan puheenjohtajalle Tommi Lunttilalle, johtokunnan puheenjohtajalle Juha Marttilalle ja metsävaltuuskunnan puheenjohtajalle Mikko Tiirolalle.

Niukasti parhaan keskiarvon 8,6 saa Marttila. Lähes samaan kahdeksan puolen numeroon yltää Tiirola.

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja jakaa kuitenkin mielipiteitä Marttilaa enemmän. Tiirola saa eniten kymppejä, mutta myös yhden nelosen. Tiirola on kolmikosta ainoa, jota MTK:n valtuuskunta ei valitse eikä erota, vaan hän saa mandaattinsa erikseen metsävaltuuskunnan jäseniltä.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Lunttila saa tyytyä noin numeron heikompaan arvosanaan 7,6. Lunttila on kolmikosta myös ainoa, jonka paikka on katkolla ensi viikolla pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa. Lunttilan haastajaksi on tähän mennessä ilmoittautunut keskustan kansanedustaja Eerikki Viljanen.

MT:n verkkokysely valtuuskunnan jäsenille toteutettiin viime viikon aikana. Nimettömänä tehtyyn kyselyyn vastasi 31 valtuuskunnan jäsentä 78:sta. Vastanneista kaksi kolmasosaa edusti tuottajaliittoa, neuvontaa tai turkistuottajia. Kolmasosa vastaajista edusti metsänhoitoyhdistyksiä tai yhteismetsiä.