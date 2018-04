Ulkoministeri Timo Soini ei usko Syyrian iskun johtavan sotaan suurvaltojen välillä

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei usko länsivaltojen iskun Syyriaan johtavan suurvaltojen väliseen sotaan. Soini arvioi STT:lle, että kulissien takana tilanne ei ole aivan niin paha kuin mitä julkisuudessa nähty kova retoriikka antaisi ymmärtää.

"Uudet viestintävälineet, Twitterit ja muut, eivät oikein sovellu kansainväliseen politiikkaan, joka on hyvin monisyistä ja monimutkaista. Tällä tarkoitan kaikkia toimijoita. Näissä äkkiä syntyy kärjistettyjä tilanteita, kärjistyneitä uutisia ja kovaa puhetta kotikentälle."

Yhdysvaltain ja Venäjän edustajat ovat nokitelleet viime päivinä Twitterissä poikkeuksellisen aggressiivisesti Syyriasta. Soini kuitenkin arvioi, että idän ja lännen välillä on pidetty yhteyttä, jotta länsivaltojen yöllinen isku Syyriaan ei aiheuttaisi isompaa vahinkoa suurvaltojen välillä. Tilanteen kärjistymisen vaara on olemassa, koska Venäjä on ollut aktiivisesti Syyrian hallinnon tukena.

"Kenraalit molemmin puolin palloa eivät olisi kovin priimaa, elleivät he tällaisia asioita miettisi ja myös jotakin niille tekisi."

Soini pitää Venäjän presidentin Vladimir Putinin reaktiota iskuun odotettuna. Putin totesi venäläisviestimien mukaan, että "iskulla on tuhoisa vaikutus kansainvälisille suhteille". Putin kutsui koolle YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksen iskun takia.

"Kyllä suhteet nyt ovat tosi huonot, ja Putinin kommentti oli odotettu. Tiedettiin, että retoriikka on kovaa. Tietenkin on selvää, että turvaneuvosto kokoontuu, ja niin se on kokoontunut seitsemän vuotta tämän sodan aikana enemmän tai vähemmän."

Soini perää YK:n turvallisuusneuvoston pysyviltä jäseniltä vastuuta satojentuhansien ihmisten kuolemasta Syyriassa. Ulkoministerin mukaan tviittien ja kovan retoriikan alle hukkuu helposti iso kuva sodasta, joka on jatkunut vuosia.

"Tämä on aika laaja katastrofi kaiken kaikkiaan. Ikävä kyllä näyttää siltä, että Syyrian kansan kärsimys jatkuu ja ihmisiä kuolee jatkossakin. Ainoa, mikä tässä voi ratkaista tilanteen, on YK-vetoinen poliittinen prosessi."

Soini kommentoi Syyriaan tehtyä iskua aamulla myös Ylen Ykkösaamussa. Hänen mukaansa kyseessä oli rangaistus oletetusta sotarikoksesta eli kemiallisten aseiden käytöstä Syyriassa.

Venäjän mukaan kemiallisten aseiden käyttämisestä ei ole Syyriassa riittävästi todisteita. Soini perustaa näkemyksensä asiantuntija-arvioihin ja siihen, että Syyrian hallinto on aiemminkin käyttänyt kemiallisia aseita siviilejä vastaan.

"(Venäjän ulkoministeri Sergei) Lavrov haluaa niin sanottua pitävämpää näyttöä asiasta, tämä on Venäjällä yleinen narratiivi. Sataprosenttinen näyttö eli savuava ase ei ole aina ihan helposti maailmassa todennettavissa", Soini sanoi Ylellä.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo uskovansa, että Venäjä pitää mahdolliset vastatoimensa harkittuina. Tilanteen kärjistyminen luo kuitenkin vaaraa konfliktin laajenemisesta, Niinistö sanoi antamassaan lausunnossa.

Presidentin mukaan viitteitä on olemassa siitä, että kovista julkisista puheenvuoroista huolimatta keskusteluyhteyttä on pidetty yllä rintamalinjojen yli. Vuoropuhelun vahvistaminen on nyt Niinistön mukaan ensiarvoisen tärkeää.