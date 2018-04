USA:lta, Ranskalta ja Britannialta uusi päätöslauselmaluonnos Syyriasta – Maylle oppositiolta kovaa kritiikkiä iskusta

Yhdysvallat, Ranska ja Britannia ovat antaneet uuden päätöslauselmaluonnoksen YK:n turvallisuusneuvostolle Syyriassa kemiallisilla aseilla tehtyjen iskujen tutkinnasta.

Päätöslauselmaluonnoksessa ehdotetaan itsenäistä tutkintaa Syyriassa tehdyistä epäillyistä kaasuiskuista. Ehdotetussa tutkinnassa on tarkoitus selvittää iskujen tekijät.

Kolmikon yhteisessä luonnoksessa vaaditaan myös esteetöntä humanitaarisen avun toimittamista Syyriaan sekä Syyrian osallistumista YK:n johtamiin rauhanneuvotteluihin, luonnostekstin nähnyt uutistoimisto AFP kertoo.

Neuvottelut luonnoksesta on määrä alkaa maanantaina, mutta diplomaattien mukaan on epäselvää, milloin turvallisuusneuvosto äänestää asiasta. Diplomaattien mukaan he ovat valmiita antamaan neuvotteluille aikaa, jotta on mahdollista käyttää kaikki keinot Venäjän saamiseksi päätöslauselmaluonnoksen kannalle.

Yhdysvallat, Ranska ja Britannia tekivät lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa täsmäiskuja Syyriaan vastauksena epäiltyihin myrkkykaasuiskuihin. Kolmikon yhdessä tekemät 105 ohjuksen iskut olivat mittakaavaltaan suurempia kuin vuodentakaiset ja kohdistuivat kolmeen kohteeseen, joita pidetään keskeisinä Syyrian kemiallisten aseiden ohjelman kannalta.

Eilen illalla Suomen aikaa turvallisuusneuvosto kaatoi Venäjän päätöslauselmaluonnoksen, jossa Venäjä vaati maailmanjärjestöä tuomitsemaan Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan iskut Syyriaan. Turvallisuusneuvostossa annettiin vain kolme ääntä tueksi esitykselle, jossa olisi tuomittu iskut kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan vastaisiksi. Venäjän tueksi asettuivat Kiina ja Bolivia.

Britanniassa konservatiivipääministeri Theresa May on saanut osakseen kovaa arvostelua Syyriassa tehdyn iskun vuoksi. Erityisesti opposition mielestä iskuista olisi pitänyt saada parlamentin alahuoneen hyväksyntä.

Vuoden 2003 hyökkäys Irakiin on vielä tuoreena brittien mielissä. Tuolloin Britannia osallistui Yhdysvaltojen johtamaan hyökkäykseen, joka perustui virheelliseen tiedustelutietoon.

"Pommit eivät pelasta henkiä eivätkä tuo rauhaa. Tämä laillisesti kyseenalainen toimi voi kiihdyttää jo valmiiksi tuhoisaa konfliktia entisestään", työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn totesi.

Corbynin mukaan Mayn olisi pitänyt konsultoida parlamenttia Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin seuraamisen sijaan.

Myös liberaalidemokraattien johtaja Vince Cable on syyttänyt Mayta "epävakaan Yhdysvaltojen presidentin" vanavedessä kulkemista. Cablen mukaan hallitus osoittaa heikkoutta laittaessaan poliittisen laskelmoinnin demokratian edelle.

Tukea iskuille ovat osoittaneet esimerkiksi pohjoisirlantilaisen unionistipuolueen DUP:n johtaja Arlene Foster sekä Mayn johtamat konservatiivit.

Mayn johtama hallitus on vakuuttanut, että iskut olivat laillisia. Hallituksen lausunnon mukaan tavoitteena oli helpottaa syyrialaisten kärsimyksiä vähentämällä Syyrian hallinnon kemiallisia aseita.

Huomenna May kohtaa kansanedustajat tauon jälkeen. Britannian hallinnon sotatoimia vastustava Stop the War -ryhmä on kutsunut koolle mielenosoituksen Britannian parlamenttitalon eteen vastustamaan iskuja.