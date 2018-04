Näille aloille Venäjän suunnittelemat talouspakotteet iskisivät: lentäminen, ydinvoima, maatalous...

Venäjän Yhdysvalloille asettamia vastapakotteita käsittelevä lakiesitys on tällä hetkellä lausuntokierroksella Venäjän parlamentin alahuoneessa duumassa. Venäjä valmistautuu kiristämään muun muassa ruoan, alkoholin, tupakan, teknologiatuotteiden ja ohjelmistojen tuontia.

Nimeltä lakiesityksessä mainitaan kohdemaista vain Yhdysvallat. Esityksen sanamuodot ovat kuitenkin riittävän laveat, että sitä voitaisiin soveltaa mihin tahansa maahan, joka on asettanut pakotteita Venäjää vastaan, kertoo Suomalais-Venäläisen kauppakamarin juristi Petri Kekki.

Vaikka lakiesitys menisi läpi, se ei tarkoita, että kaikki sen sallimat keinot otettaisiin käyttöön.

"Tässä lakiesityksessä on kyse siitä, että duuma antaa hallituksen käyttöön laajan työkalupakin. EU on käytännössä yksi vastapakotteiden kohde, koska se on mukana jo aiemmassa pakoterintamassa", Kekki arvioi.

Kokonaan uusista pakoteuhan alle tulevista aloista Suomen kannalta huomionarvoisia ovat palvelut ja energia-ala. Vuonna 2017 suomalaisia palveluita vietiin Venäjälle lähes 1,2 miljardin euron arvosta. Venäläinen Rusatom Energy International taas toimittaa Hanhikiven ydinvoimalan.

Myös monilla rakettien, ydinvoiman ja lentoliikenteen kaltaisilla korkean teknologian aloilla toiminta ulkomailta rahoitettujen yritysten ja organisaatioiden kanssa voitaisiin lopettaa. Tämä antaisi Venäjälle muun muassa keinon vaikeuttaa tai estää Finnairille tärkeää Siperian yli lentämistä. Finnairilta ei haluttu kommentoida asiaa.

"Emme lähde arvailemaan, mitä tulevaisuudessa ehkä voisi tapahtua. Seuraamme toki tilannetta", sanoo Finnairin mediasuhdevastaava Päivyt Tallqvist.

Duuman lakiesityksestä on kertonut Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.