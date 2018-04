Lapissa kaivataan lisää työvoimaa matkailuun, työllisyystilanne paranee ympäri Suomen

Talouden ja työllisyyden myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa ympäri Suomen, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten kehitysnäkymien raportista. Myös aiemmin rakennemuutoksista kärsineet alueet ovat päässeet kasvu-uralle.

Työttömyys on vähentynyt kaikilla alueilla, ja kehityksen odotetaan jatkuvan. Myös pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden ennakoidaan helpottuvan.

Samalla kuitenkin yhä useammalla alueella ollaan huolissaan osaavan työvoiman saatavuudesta. Suurinta työvoimapula on Lapissa, jossa työvoimaa kaivataan etenkin matkailualalla. Myös Kainuussa ja Satakunnassa on huomattava työvoimapula.

"On ilahduttavaa, että kehitys alueilla on saatu kääntymään. Samalla on etsittävä uusia keinoja siihen, miten saamme tekijät ja työn entistä paremmin kohtaamaan. Sen vuoksi kokosimme kehysriihessä työllisyyspakettiin joukon nopeasti vaikuttavia toimia osaamisen päivittämisen ja uranvaihdostilanteiden tueksi", sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tiedotteessa.

Lintilä sanoi tiedotustilaisuudessa, että vaikka Suomi on hyötynyt maailmantalouden kasvusta, myös hallituksen aluepolitiikka on ilmeisesti ollut hyvin onnistunutta.

"Hallituksen kärkihankkeet olivat erittäin hyvä kokonaisuus."

Lintilä nosti esiin yhtenä onnistuneena päätöksenä Terrafamen kaivostoiminnan pitämisen pystyssä.

"Kyllä sillä on aika myönteinen vaikutus ollut Kainuun tilanteelle. Ja se oli myönteinen signaali koko kaivostoiminnalle."

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osalta tilanne nähdään koko Suomessa parempana kuin vuosi sitten. Vain Turunmaalla tilanne on heikentynyt vuoden takaisesta.

Pohjois-Suomessa odotetaan kaivosteollisuuden ja biotalouden investointien sekä matkailun kasvun aiheuttavan kasvuloikan elinkeinoelämässä. Lounais-Suomessa puolestaan kasvun kärkenä on auto- ja meriteollisuus.

Matkailun kasvua on etenkin Lapissa, Helsingin seudulla ja Saimaan alueella.

Suurimmaksi huolenaiheeksi Suomen kannalta Lintilä mainitsi uhkan kauppasodasta, josta vientiin suuntautunut maa kärsisi suuresti.