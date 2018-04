Etelä-Korea vahvistaa neuvottelut yli 60 vuotta sitten päättyneen Korean sodan virallisesta lopettamisesta

Etelä-Korea vahvistaa neuvotelleensa Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean viranomaisten kanssa rauhansopimuksesta, joka muodollisesti päättäisi Korean sodan. Asiasta uutisoi New York Times. Korean sota päättyi aselepoon vuonna 1953, mutta sotaa ei koskaan muodollisesti lopetettu.

Myös Yhdysvaltojen ja Kiinan pitää Koreiden ohella allekirjoittaa rauhansopimus, sillä Kiina ja Yhdysvallat solmivat aseleposopimuksen Pohjois-Korean kanssa. Etelä-Korea ei tuolloin suostunut allekirjoittamaan sopimusta.

Kiina taisteli sodassa Pohjois-Korean puolella ja Yhdysvallat Etelä-Korean puolella.

Kiina saattaa muuttaa ajatuksiaan rauhansopimuksesta Trumpin kauppapolitiikan takia

Etelä-Korean presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Chung Eui-yong on sanonut keskustelleensa rauhansopimuksesta Yhdysvaltojen presidentin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin kanssa viime viikolla.

Kiina on puolestaan aiemmin kannattanut rauhansopimuksen solmimista, mutta asiantuntijoiden mukaan Kiinan mieli on voinut muuttua Yhdysvaltojen kauppapolitiikan takia. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump päätti yllättäen asettaa teräkselle ja alumiinille tuontitullit, jotka olivat kohdistettu erityisesti Kiinalle. Kiina vastasi asettamalla omia Yhdysvaltoihin kohdistettuja tuontitulleja.

"Jos nämä kaksi maata eivät pääse sopuun kauppa-asioista, se voi merkittävästi vaikuttaa Kiinan haluun auttaa Yhdysvaltoja Pohjois-Korean kanssa", sanoo Pohjois-Korean asiantuntija Cheng Xiaohe Pekingissä sijaitsevasta Renmin-yliopistosta New York Timesille.

"Käynnissä oleva kauppatilanne vaikeuttaa ja heikentää yhteistyötä", hän sanoo.

Cheng kuitenkin huomauttaa, että Kiinan suhteet Pohjois-Koreaan ovat lämmenneet nopeasti Kim Jong-unin vierailtua Kiinassa viime kuussa.

Pohjois-Korean johtaja Kim on sanonut, että Pohjois-Korea voi luopua ydinaseistaan, jos sen turvallisuus taataan. Pohjois-Korea on ilmoittanut, että rauhansopimus ja Yhdysvaltojen suhteiden normalisointi voisivat olla asioita, jotka voisivat osaltaan auttaa turvallisuuden takaamisessa.

Trump vahvisti tiistaina, että rauhansopimuksesta on neuvoteltu ja Trump on hyväksynyt ajatuksen siitä. Trump on myös sanonut toivovansa, että Koreat pohjustaisivat tietä kestävään rauhaan tulevien tapaamisten myötä.

Trumpin on tarkoitus tavata Pohjois-Korean johtaja toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun mennessä.