Venäjän Karjalan pääministeri Chepik Osuustoimintalehdessä: Suomi jarruttaa viisumikäytäntöjä

Karjalan hallituksen pääministeri Aleksandr Chepik ihmettelee tänään keskiviikkona ilmestyvässä Osuustoiminta-lehdessä, miksi suomalaisten lyhyillä Pietarin-matkoilla toteutettua 72:n viisumivapaan tunnin käytäntöä ei voisi toteuttaa myös toiseen suuntaan, Karjalasta Suomeen.

"Jos lautalla pystyy matkustamaan Pietariin 72 tunniksi viisumitta, miksi sama ei onnistuisi parin päivän matkalle Venäjältä Suomeen. Karjalassa käy kaksi miljoonaa matkailijaa vuodessa eli potentiaali olisi valtava, mutta se jää turhien esteiden vuoksi käyttämättä”, toteaa Chepik.

Venäjän federaatioon kuuluvassa Karjalan tasavallassa matkailee paljon suomalaisia vanhoilla kotiseuduillaan ja muissa kohteissa.

Chepik osallistui huhtikuussa Helsingissä järjestettyyn Luoteis-Venäjän matkailua käsittelevään seminaariin.

Chepik kertoi lehdelle myös osuuskuntien tilanteesta Venäjällä. Hänen mukaansa Venäjällä on valtava määrä pieniä kuluttajaosuuskuntia, joilla on muun muassa kauppoja, mutta ei niin suuria yhteenliittymiä ei ole, kuin esimerkiksi S-ryhmä ja OP Ryhmä Suomessa.

Karjalan tasavallassa osuuskunnilla on Chepikin mukaan jonkin verran aluetaloudellista merkitystä. Hän mainitsee, että esimerkiksi Kalevalan kansallisessa piirissä suurin yksityinen laitos on kulutusosuuskunta, jolla on 20 myymälää, kaksi leipomoa ja muutama ravitsemisliike. Osuuskunta on ainoa veronmaksaja piirissä, jos julkisia laitoksia ei lasketa mukaan.

Osuuskunnista monet työskentelevät tiiviisti Venäjän tuottajaosuuskuntien liiton AKKORin kanssa.

Myös Osuustoimintakeskus Pellervon ja MTK:n ja AKKORin välinen yhteistyö on jatkunut jo pitkään.

”On todella hyvä asia, että tällaiset organisaatiot ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Meillä on myös paljon opittavaa suomalaisilta järjestöiltä”, Chepik sanoo.