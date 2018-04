Kansalaispuolueen Kilpeläinen: "Väyrynen ei johda yhtään mitään"

Paavo Väyrynen ilmoitti keskiviikkona iltapäivällä palaavansa eduskuntaan ja ryhtyvänsä johtamaan kansalaispuolueen vaalityötä.

Se ei ole vain Väyrysen ilmoitusasia, sillä Väyrynen ei ole kansalaispuolueen jäsen.

"Väyrynen on erotettu puolueesta ja hän on itsekin sen julkisuudessa ilmoittanut. Väyrynen ei johda kansalaispuolueessa yhtään mitään", kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen sanoo.

Puolueen ja Väyrysen välit ovat poikki, sillä Väyrynen on haastanut erottamisensa oikeuteen. Keskusteluyhteys on kadonnut. Kilpeläinen on jutellut Väyrysen kanssa viimeksi helmikuussa. Maaliskuulle yritettiin tapaamista, mutta ne peruuntuivat.

"Mieliala on lähinnä huvittunut. Käännöksiä riittää joka viikolle", Kilpeläinen kommentoi Väyrysen ilmoitusta palata eduskuntaan ja erota keskustasta.

Kilpeläisen mukaan puolueen tekemä päätös erottamisesta on lainvoimainen, mutta se on asetettu toimeenpanokieltoon.

"Me emme riitele, hän riitelee, on pelin henki", Kilpeläinen sanoo.

Väyrysen poukkoilu ei ole lisännyt hänen suosiota kansalaispuolueessa.

"Yhteydenottoja on tullut paljon, joissa Väyrysen toiminta keskustassa ja meillä ärsyttävät", Kilpeläinen kertoo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta osapuolet ovat samaa mieltä. Väyrynen ilmoitti tulevansa eduskuntaan kaatamaan sen ja kansalaispuolue vastustaa sitä voimakkaasti.

