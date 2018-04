Yrittäjien Pentikäinen ei lähde europarlamenttiin: "Pohdintojen lopputulos on se, että pysyn Suomessa"

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei hän aio lähteä europarlamenttiin. Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen ilmoitti tänään, että hän palaa eduskuntaan kesäkuussa.

Pentikäinen aikoo pysyä jatkossakin Suomen Yrittäjien toimitusjohtajana.

"Ei tämä selvää ole ollut. Pohdintoja on käyty. Pohdintojen lopputulos on se, että pysyn Suomessa", Pentikäinen kommentoi.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja sanoo, että hänen päätöksensä taustalla vaikuttivat järjestön työvaliokunnan kanssa käydyt keskustelut. Työvaliokunta toivoi, että Pentikäinen pysyisi yrittäjäjärjestön johdossa. Työvaliokunnan ajatusten taustalla olivat esimerkiksi järjestöuudistus sekä lähestyvät useat vaalit.

"Tässä tilanteessa on hankala vaihtaa vetäjää", Pentikäinen sanoo.

Kun Pentikäinen on tehnyt harkintaa, lähteekö hän europarlamenttiin, hän on omien sanojensa mukaan huomioinut myös sen, että hänen valintansa eteen on vaaleissa tehty työtä.

"Uskon, että lähes kaikki ymmärtävät tämän tilanteen", hän sanoo.