Seppo Kääriäinen Väyrysen lähdöstä: "On ollut surullinen prosessi"

Keskustan kansanedustajan ja pitkäaikaisen vaikuttajan Seppo Kääriäisen mukaan Paavo Väyrysen ilmoitus luopua keskustan jäsenyydestä selventää tilannetta.

"Tämänpäiväinen ilmoitus ei jättänyt epäselvyyttä, mikä on Väyrysen suhde keskustaan."

Kääriäisen mukaan Väyrysen viimeaikainen toiminta keskustassa ja sen ulkopuolella on ollut kaiken kaikkiaan "surullinen prosessi".

1980-luvulla Väyrysen ja Kääriäinen toimivat tiiviissä yhteistyössä puolueen johdossa.

Väyrynen palaa eduskuntaan kesäkuussa. Hän ilmoitti myös vastustavansa hallituksen esittämää sote-uudistusta.

"Tämä vielä pikkuisen lisää vaikeuskerrointa, mutta uskon että sote saadaan maaliin", Kääriäinen arvioi.

Useat mediat uutisoivat keskiviikkona, että Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on käynyt keskusteluja oppositiopuolueiden kanssa siitä, voisivatko ne tukea hallituksen sote-uudistusta.

"Minusta on luonnollista, että hallitus keskustelee kaikista asioista opposition kanssa", Kääriäinen muotoilee. Valinnanvapaus on ja pysyy hänen mukaansa kuitenkin osana sote-pakettia. "Sukset on nyt tässä asennossa ja sen mukaan mennään."