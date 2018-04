Pylkönmäen kauppa pelastui sittenkin

Kauppapalvelut Saarijärven Pylkönmäellä saatiin säilymään, vaikka Osuuskauppa Keskimaa päätti sulkea Sale-myymälänsä toukokuun puolivälissä.

Salen kiinteistö siirtyy toukokuun 23. päivänä pylkönmäkeläisen Jani Kallionsivun omistukseen.

Kallionsivu puolestaan vuokraa kiinteistön koneineen ja kalusteineen kauppayrittäjä Juha Kilpiölle, joka aikoo avata uuden yksityisen kaupan viimeistään kesäkuussa.

”Halusin pelastaa kotipaikkani kaupan. Aika paljon on saatu täällä 2000-luvulla jumpata näiden asioiden kanssa, jotta säälliset palvelut ovat säilyneet kylällä”, Kallionsivu toteaa.

Kallionsivu on aiemmin 2000-luvulla ollut myös kahteen otteeseen paikallisen ravintolan omistajana.

Kolme vuotta sitten hän osti Pylkönmäeltä tyhjilleen jääneen rivitalon, jonka asunnoissa on nyt vuokralaiset.

”Kun jokin palvelu loppuu, niin se helposti heikentää muidenkin palveluiden kannattavuutta. Mitä aktiivisempana kylän saa pysymään, niin sitä enemmän se ruokkii muutakin toimintaa”, Kallionsivu avaa ajatteluaan.

Kallionsivu tekee työkseen rakennus-, remontti- ja sähkötöitä.

”Se, että pystyn itse tekemään mahdollisia tarvittavia remontti- ja korjaustöitä vanhaan kiinteistöön oli ratkaiseva asia siinä, että tein ostopäätöksen kauppakiinteistöstä. Toinen ratkaiseva tekijä oli, että tähän löytyi heti valmis vuokralainen, joka aloittaa kauppayrittäjänä.”

Pylkönmäelle puuhataan paraikaa tiettävästi toistakin kauppaliikettä.

Kallionsivu toivoo, että kylän voimat koottaisiin yhden kaupan taakse.

”Realismia on, että tällä väestöpohjalla saadaan pidettyä yksi kauppa toiminnassa.”

760 asukkaan Pylkönmäellä on ollut vuosituhannen alusta saakka yksi toiminnassa oleva kauppa.

Kauppayrittäjä Juha Kilpiö omistaa ennestään yksityisen kyläkaupan Virtain Killinkoskella.

”Siellä kävi takavuosina samanlainen kohtalo kuin Pylkönmäellä nyt, kun Kesko sulki paikallisen Siwa-myymälän. Tarkoitus on olla osa viikosta Killinkoskella ja osa Pylkönmäellä, kun homma saadaan tulille”, Kilpiö kertoo.

Hän uskoo, että kaupalla on toimintaedellytyksiä Pylkönmäellä.

”Kulut pitää vain painaa pieniksi. Hävikkiä, henkilöstömäärää ja aukioloaikoja on tarkasteltava kriittisesti.”

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi MT:lle, että maaseudun pienille kaupoille olisi kehitettävä kansallinen tuki.

”Ruotsissa on käytössä vastaava tukimalli. Siellä tuetaan maaseututaajamien pieniä palvelukeskuksia, joihin on koottu postipalvelut, matkahuolto ja kauppapalveluita.”

Leppä pyrki edistämään asiaa hallituksen tämän kevään kehysriihessä, tuloksetta.

”Kehyksen raami on edelleen erittäin tiukka. Selvää kuitenkin on, että tämän tyyppinen valtiollinen tuki on saatava voimaan joko nyt tai seuraavalla hallituskaudella”, Leppä painottaa.