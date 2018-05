Komissaari Katainen EU-budjetin maatalousleikkauksista: "En usko, että mitään radikaaleja vaikutuksia"

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on tyytyväinen komission esitykseen vuosien 2021–2027 talousarviosta.

Maatalouteen suunnitelluista leikkauksista ei pidä olla Suomessa huolissaan.

"En usko, että Suomen kannalta on suurta ongelmaa. Kirjalliset arviot tukevat sitä, että Suomi pärjää hyvin. On toki selvää, että kahdesta suurimmasta menoluokasta nipistetään, mutten usko, että sillä on mitään radikaaleja vaikutuksia."

Aluekehityksen rahoituksen leikkauksista Katainen on vielä vaisu. EU-komissio esittää, että aluerahoista leikattaisiin noin seitsemän prosenttia ja maataloudesta viisi prosenttia, koska Britannian EU-ero ja uudet haasteet aiheuttavat leikkauspaineita.

"Hyvä asia on, että aluekehitysrahan jakokriteerinä tunnistettaan edelleen harva asutus", komissaari Katainen sanoo.

Komission esityksessä EU:n budjetti olisi noin 1,1 prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta.

"Kokoluokka on maltillinen ja toimii keskustelun pohjana. Toisethan haluaa enemmän ja toiset vähemmän. Loppusumma on uskottava", Katainen kommentoi.

"Vaikka reipas yksi prosenttia ei ole hirveän paljon, jos rahat käytetään hyödyllisesti, se voi kasvattaa Euroopan potentiaalia, oli kyse kasvu- tai turvapotentiaalisesta."

Kataisen mukaan varoja kohdistetaan aktiivisesti aloille, joissa EU:n tuoma lisäarvo on suurin.

Komissaari nostaa tuoreen esityksen merkittäviksi saavutuksiksi lisäykset tutkimus- ja puolustusrahoihin ja opiskelijavaihdon Erasmus-ohjelman.

Esimerkiksi 30 miljardia euroa, joka satsataan Erasmus-ohjelmaan, voisi parhaimmillaan tuplata ihmisten liikkuvuuden, hän kertoo.

"Se kuinka paljon kukin näistä hyötyy, riippuu jäsenmaiden halukkuudesta."

Kataisen toiveena on, että uusilla rahoitusohjelmilla, kuten kasvavalla puolustustutkimusrahoituksella, pystyttäisiin kehittämään keinoälyä. Siihen pohjautuvat ratkaisut voisivat lisätä kyberturvallisuutta ja ehkäistä terrorismia Euroopassa.

"Tällä hetkellä 90 prosenttia puolustustutkimuksesta on kansallista", komissaari muistuttaa.

Talousesityksessä komissio nostaa esille oikeusvaltioperiaatteet. Siten jäsenmaiden EU-rahoja voitaisiin leikata, jos maa ei noudata yhteisiä sääntöjä. Komissaari Katainen kannattaa tätä periaatetta.

"Kuka voi olla sitä mieltä, että oikeusvaltioperiaatteita voidaan horjuttaa? Tämä on yhteiskunnallinen kysymys Euroopassa."

