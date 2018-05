Maitotien traktorikapina vappuna vaati korjauksia savolaiseen tiestöön

Pohjois-Savossa Kuopion Maaningalla järjestettiin toukokuun ensimmäisenä päivänä poikkeuksellinen vappumarssi, jonka seurausten ei toivota jäävän tähän. Puolensataa puutavara- ja rehurekkaa körötteli näkyvyyden saamiseksi Maaningan entiseen kuntaan, missä alkaa olla mitta täysi tiestön kehnoon kuntoon.

Savolaista pikitietä painelevat niin tukkirekat kuin maitoautot, mutta eivät ongelmitta.

"Täällä on katkennut akseleita ja lauennut jousia. Päällystetyksi tieksi tämä on järkyttävässä kunnossa", sanoo kyläaktiivi Mirja Wihuri.

Kysymys on oikeastaan kolmesta tiestä: varsinaisesta maitotiestä eli Haatalantiestä, joka on tie numero 16205, sekä Tuovinlahdentiestä eli tiestä numero 16172 ja Mustanvirrantiestä eli tiestä 5571. Kurjakuntoisilla osuuksilla on pituutta 25 kilometriä.

"Tien varressa on kaksi miljoonan litran maitotilaa ja yhdeksän muuta. Tie asvaltoitiin kymmenen vuotta sitten, mutta yhden talven jälkeen se meni kuopille ja huonoon kuntoon. Nyt haluamme sitouttaa Kuopion päättäjät ja yritykset tukemaan tien kunnostusta, sillä tämä on elinkeinopoliittinen kysymys", Wihuri sanoo MT:lle.

Tukeminen tarkoittaa puhumista asiasta korjausrahoja jakavalle valtiovallalle. Vielä toistaiseksi Wihuri ei ole saanut politiikoilta ilmoituksia rahasta tai lupautumisesta tiestön parannuksen takuuhenkilöiksi. Hän uskoo asian vauhdittuvan, kun tien korjauksesta avautuu kuntalaisaloite Kuopion päättäjille.

Maaninkalaiset vetoavat kuitenkin hallitukseen, joka on luvannut pitää huolta maaseudun elinkeinoista. "Digitalisaatio ei liikuta maitoa, siihen tarvitaan teitä."

Wihuri uskoo, että vastaavia alemman tieverkon ongelmia ja haittaa elinkeinoille on muuallakin maassa, vaikka niistä ei pidetä meteliä mediassa.

