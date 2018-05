EU:n budjettiesitys jakoi hallituspuolueiden kantoja: "Viiden prosentin leikkaus suomalaisilla tiloilla tässä tilanteessa todella kova"

Euroopan komission vara­puheenjohtaja, komissaari ­Jyrki Katainen on tyytyväinen komission esitykseen vuosien 2021–2027 talousarviosta.

Maatalouteen suunnitelluista leikkauksista ei hänen mielestään pidä olla huolissaan.

”En usko, että Suomen kannalta on suurta ongelmaa. Kirjalliset arviot tukevat sitä, että Suomi pärjää hyvin. On toki selvää, että kahdesta suurimmasta menoluokasta nipistetään, mutten usko, että sillä on mitään radikaaleja vaikutuksia.”

EU-parlamentin meppi Elsi Katainen (kesk.) ihmettelee komissaari Kataisen maatalous­tukipuheita.

Kataisen mielestä vaikutuksia Suomen maataloudelle ei pidä kaunistella.

”Tosiasia on, että viiden prosentin leikkaus suomalaisilla tiloilla tässä tilanteessa on todella kova. Jo nyt moni viljelijä taistelee elannostaan joka päivä."

"Vaikka leikkaukset olivat odotettuja, on suomalaisen elintarviketuotannon tueksi löydettävä keinot vahinkojen minimoimiseksi. Jatkoneuvotteluista Suomen hallituksen tulee pystyä maksimoimaan saanto jokaista jäsenmaksueuroa myöden. Tähän työhön tarvitaan myös komissaari Kataisen panosta", Elsi Katainen vastaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on ilahtunut, että komissio on valmis panostamaan ruuantuotantoon kaikkialla unionissa. Sipilän mukaan Suomen keskeisiä prioriteetteja on huomioitu.

”Suomen saama osuus maatalous- ja koheesiorahoissa riippuu, miten onnistumme saamaan tavoitteemme läpi asetusneuvotteluissa”, hän kommentoi.

Aluekehitysrahoihin Euroopan komissio esitti noin seitsemän prosentin leikkauksia.

Budjetti on pääministerin mukaan Suomen tavoittelemaa summaa korkeammalla tasolla, vaikkakaan suurimmat uhkakuvat eivät toteutuneet.

"Budjetin taso asettui hurjempia suunnitelmia alemmalle tasolle."

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho pitää komission esitystä epärealistisena. Pienempi unioni ei voi tarkoittaa suurempaa budjettia.

”Suomen on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä muiden vastuullisten jäsenmaiden kanssa, jotta EU-budjetti saadaan pidettyä mahdollisimman lähellä nyky­tasoa. Nyt on aika pitää lompakosta kiinni ja puolustaa suomalaisen veronmaksajan etua.”

"Myös hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen nettomaksuosuuden on säilyttävä kohtuullisena ja oikeudenmukaisena", Terho painottaa.