MTK:n johdossa naisia on erittäin vähän: "Valitettavasti tilanne on nyt tämä"

Vaikka maatalous, elintarvike- ja metsäyhtiöiden hallituksissa on yleisesti vähän naisjäseniä, yhtiöiden johtoryhmissä tilanne on jo tasa-arvoisempi. Toisin on MTK:n johdossa.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja ovat kaikki miehiä.

Linjojen ja ryhmien johtajista naisia on yksi eli 11 prosenttia. Muista johtajista naisia on samoin yksi eli 17 prosenttia.

Päällikkötasolla naisia on jo 46 prosenttia, assistenteista ja sihteereistä heitä ovat kaikki.

"Väliin on ollut enemmänkin naisia johtotehtävissä, mutta valitettavasti tilanne on nyt tämä", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kommentoi.

"Johtajanimitykset eivät ole olleet sukupuolikysymyksiä. On pyritty valitsemaan hakijoista pätevin. Uskon, että naisten osuus on kasvamaan päin."

"Pienessä organisaatiossa yksikin henkilö nostaa nopeasti prosentteja. Henkilökohtaisesti toivon, että tulevina vuosina tämä jakauma tasapainottuisi."

