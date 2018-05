SDP haluaa kiristää maa- ja metsätalousyrittäjien veroja – poistaisi muun muassa yrittäjävähennyksen

Sosialidemokraattisen puolueen vero-ohjelma tarjoaa useita karvaita uudistuksia maa- ja metsätalousyrittäjille. Puolue julkaisi verotuslinjauksensa keskiviikkona.

SDP:n puolesta jo vuoteen 2023 mennessä romukoppaan joutaisivat nykyisen hallituksen aikaansaamat "tarpeettomat vähennykset" eli yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys. Myös tulolähdejako pitäisi poistaa maa- ja metsätalouden verotuksesta.

Sukupolvenvaihdosten verosäännöt ovat laajemminkin SDP:n hampaissa. Puolue haluaa pikaisesti uudistaa perintö- ja lahjaverotuksen. Yhtenä kehittämiskohteena on yritysten sukupolvenvaihdosten verotus, joka on puolueen mukaan ongelmallinen yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Maatila-, yritys- ja sijoitusvarallisuutta voidaan siirtää perillisille hyvin matalalla verokannalla, SDP toteaa ohjelmassaan. Tilanne on sen mielestä pulmallinen verrattuna tavallisten perinnönsaajien kohteluun.

"Siksi eroa täytyy kaventaa."

Puolueen mukaan yritysperintöjen verohuojennus ei ota huomioon sitä, että uusi yrittäjä tai maanviljelijä tulla myös perhepiirin ulkopuolelta.

"Perintö- ja lahjaveron huojennusten ehtoja on syytä tarkastella kokonaisuutena. Muun muassa alaikäisen perijän asemaa on syytä parantaa, kuten Juha Sipilä aikaan lupasi. Huojennus on rajattava tuotannolliseen omaisuuteen – ei ole oikein, että yksityishenkilön siirtämistä arvopapereista maksetaan täysi vero, mutta yrityksen mukana siirtyvistä vain 2–3 prosenttia", sanoo SDP:n kansanedustaja Timo Harakka, joka on johtanut vero-ohjelman valmistelua.

Lisäksi SDP haluaisi laajentaa muun muassa kiinteistöverotuksen veropohjaa. Maa- ja metsätalousmaan ulottaminen kiinteistöveron piiriin ei sisälly Harakan mukaan ohjelmaan.

Tuottajajärjestö MTK:n verojohtajaa Timo Sipilää sosiaalidemokraattien linjaukset eivät miellytä.

"Yritysten ja maa- ja metsätalouden osalta erittäin hankalaa, jos perintö- ja lahjaveroa ryhdytään kiristämään. Se vaarantaa yritysten ja maa- ja metsätalouden jatkuvuuden Suomessa", Sipilä kommentoi.

"Lisäksi on hyvä huomata, että esimerkiksi Ruotsissa perintöverosta luovuttiin kokonaan muutama vuosi sitten sosialidemokraattijohtoisen hallituksen toimesta."

Sipilä arvioi, että SDP:n vero-ohjelman toteutuminen merkitsisi yrittämisen ja omistamisen verotuksen kiristymistä.

"Tällä tavalla ei jaettava Suomessa kasva eikä myöskään hyvinvointivaltiota turvata", hän kritisoi.

Sipilän mielestä yritys- ja pääomatulojen verotuksen taso pitäisi pitää kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Lisäksi ennustettavuus olisi hyvin tärkeää yrittäjille.

"Maa- ja metsätaloudenharjoittajille on tärkeää pystyä tekemään muun muassa investointeja ilman että pitää pelätä sitä, että verojärjestelmää koko ajan muutetaan."

Juttua muokattu 18.5.2018 klo 7.40: Lisätty Timo Harakan kommentit.