SDP:n uraohjus nousi 10 vuodessa Pirkanmaan ääniharavaksi – Sanna Marin haluaa ravistella puolueita

Ovi avautuu Kalevan kaupunginosassa Tampereella. Eteisessä tervehtii Sanna Marin, 32, ja olohuoneessa Emma, 3,5 kk.

Marin siirtyy keittiöön tarjoilemaan juotavaa, kun Emma jää tuijottamaan vierasta.

”Vielä lapsi ei tietenkään seuraa perässä, mutta hän on jo oppinut hieman kääntyilemään paikallaan”, Marin kertoo.

SDP:n varapuheenjohtaja Marin on kevään ajan hoitanut kotona esikoistaan, joka syntyi tammikuussa. Poliitikon äitiysloma on tosin ollut suhteellista. Äitiyslomastakin osa on kulunut Arkadianmäellä.

”Eduskunnassa tulee käytyä, jos siellä on tärkeitä äänestyksiä, kuten kaksi viikkoa sitten eutanasia-kansalaisaloite.”

Vauhdikas elämä ei ole Marinille uutta, mistä kertoo ripeä eteneminen puolueessa.

Marin liittyi demarinuoriin ennen yliopisto-opintoja 2006, jolloin hän työskenteli Tampereen kaupungilla palkkatukityöllistettynä. Ensimmäisissä kuntavaaleissa 2008 irtosi varasija, sitä seuraavissa valtuustopaikka ja vastuu valtuuston puheenjohtajana.

Eduskuntaan hän nousi toisella yrittämällä vuonna 2015, yli 10 000 äänellä. Marin oli Pirkanmaan ääniharava. Myös viime vuoden kuntavaaleissa hän oli piirinsä, Tampereen, äänestetyin.

Saavutukset ovat kahta kunnioitettavammat, sillä Marinin perheellä ei ole poliitikkotaustaa. Poliittinen herääminen tapahtui parikymppisenä oman harkinnan tuloksena.

”Selasin netistä läpi SDP:n, vihreiden ja vasemmiston ohjelmia. Näistä päädyin sosiaalidemokraatteihin. Kävelin työväentalolle erääseen demarinuorten kokoukseen, sanoin, että minua kiinnostaa politiikka ja kysyin, että mahtuuko joukkoon.”

Marinin urakehitys 12 vuodessa on ollut huima, mutta hänen puolueensa on samaan aikaan menettänyt kannatusta joka vaalissa.

Juuri nyt gallupsuosio on korkealla, mutta puolueiden kannatukset ovat tällä hallituskaudella vaihdelleet suuresti. Vaaleihin on yhä lähes vuosi.

Heilahteluihin on tietysti syynä liikkuvien äänestäjien määrän kasvaminen. Ihmiset ovat etääntyneet puolueista, ei vain identiteetin vaan myös arjen suhteen.

”Ihmiset ovat ennen kokoontuneet kasvokkain yhteen työväentaloille, tupailtoihin tai mihin vaan ja vaikuttaneet enemmän yhdessä. Sosiaalinen ympäristö on ollut erilainen kuin nykyään.”

Toisaalta Marin syyttää loitontumisesta myös itse puolueita.

Varapuheenjohtaja pitää puolueiden toimintatapoja paperinmakuisina ja kokouskeskeisinä. Ne eivät riittävän hyvin kerro tekemiensä päätösten taustoista tai tarjoa mahdollisuuksia osallistua niiden tekemiseen. Tämän vuoksi esimerkiksi nuoret kokevat yhden asian liikkeet houkuttelevimmiksi toimintaympäristöiksi.

Kritiikki kohdistuu myös omaan puolueeseen, muttei rajoitu siihen.

”Toimintaa katsoo varmasti kriittisemmin, kun ei ole kulkenut polvenkorkuisesta mukana puolueen tapahtumissa ja kokouksissa”, Marin sanoo.

Ihmisten lisäksi puolueiden tulisi Marinin mukaan löytää toisensa. Hän pitää kestämättömänä sitä, että puolueet pyrkivät tekemään suuria uudistuksia vaihtelevilla kokoonpanoilla yhdessä vaalikaudessa.

”Eivät yhteiskunnalliset reformit menneisyydessäkään syntyneet muutamassa vuodessa. Esimerkiksi peruskoulu ja terveydenhuoltojärjestelmä ovat vaatineet yli vaalikausien ulottuvaa työtä.”

Parlamentaariseen yhteistyöhön olisi Marinin mukaan pitänyt esimerkiksi sitoutua sote-uudistuksessa. Laajalle yhteistyölle tulee hänen mukaansa olemaan tarvetta sosiaaliturvan uudistamisessa. Siihen liittyen moni puolue, mukaan lukien SDP, on kevättalven aikana esittänyt oman mallinsa.

Muilta osin hän on kilpaileville ehdotuksille avoin, mutta perustuloa hän pitää epärealistisena.

”Se olisi niin suuri yhteiskunnallinen mullistus sosiaaliturvaan ja verotukseen, että se olisi erittäin vaikea toteuttaa.”

Yhteistyötä tarvittaisiin myös yritystukien uudistamiseen. Marin poistaisi sellaiset tuet, jotka ovat ristiriidassa yhteiskunnan muiden tavoitteiden, kuten ilmastonmuutoksen torjunnan, kanssa.

”Meillä on Pariisin ilmastosopimuksen myötä kunnianhimoiset tavoitteet. Jos meillä on yritystukia, jotka sotivat näitä vastaan, tukia pitää muuttaa.”

Haastattelun edetessä alamme siirtyä ulkoilmaan. Kun Emmaa on sovitettu lastenvaunuihin, tuore äiti ennättää kommentoida perheiden asemaa yhteiskunnassa.

”Ehkä tällä hetkellä puhutaan lapsista ja perheistä liikaa talouden näkökulmasta”, Marin sanoo.

Demarien puheenjohtaja Antti Rinne rohkaisi suomalaisia synnytystalkoisiin viime kesällä. Marin piti sanavalintaa jo silloin onnettomana.

”Kun nuoret pohtivat, että haluavatko tai voivatko he hankkia lapsen, syyt ovat ihan muualla kuin siinä, että teen tämän isänmaan hyväksi.”

Syntyvyyttä parantaisi Marinin mukaan se, nuoret kokevat elämäntilanteensa vakaaksi. Tätä tavoitetta voidaan Marinin mukaan tukea yksinkertaistamalla sosiaaliturvaa ja uudistamalla perhevapaat. Vanhempainvapaita hän kiintiöisi nykyistä enemmän miehille.

Perhe saisi yhä itse päättää lapsen hoidosta. Marin tosin haluaa, että lasta voisi hoitaa kotona ansiosidonnaisella vanhempainpäivärahalla kokonaisen vuoden.

”Kun mukaan lasketaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat, nykyinen loppuu noin 10 kuukaudessa, jolloin vauva on vielä hirveän pieni.”

Marin itse palaa eduskuntaan kesän jälkeen – täysipäiväisesti siis. Lapsen hoitovastuu siirtyy puolisolle.