Kaupan lihamestari jättää luomuruhon ostamatta: "Pitäisi olla eri tilat, eri veitset"

Jarmo Taruvuori on käynyt urallaan läpi kaikki kaupan tehtävät, ja hän on myös lihamestari. Keravan Citymarketin tiskillä onkin hieno korkea vitriini, jossa possun-, naudan- ja lampaanfileitä on esillä useammassa kerroksessa.

”Suomen ensimmäinen”, kauppias kehaisee.

Tiskillä on monenlaista lihaa, mutta muutama puuttuu.

Poronlihan hinta on karannut taivaisiin, ja kotimaista hirvenlihaakaan ei ole tarjolla. Virolaista on, ja syynä on iso hintaero: parikymppiä kilolta. Riistaa ei myöskään voi ostaa suoraan metsästäjiltä, koska se pitää tarkastaa.

”Sama koskee luomua. Emme voi ostaa tänne vaikka luomuruhoa, koska pitäisi olla käsittelyä varten eri tilat, eri leikkuulaudat ja eri veitset, ja maksaa vielä erikseen siitä, että myymme sitä. Pelkkä ajatus on mahdoton.”

Luullista keittolihaakin saa vain tilaamalla, sillä asiakkaat eivät enää osta sitä. Sama koskee sisäelimiä.

”Ymmärrys eri ruhonosien käytöstä on katoavaa kansanperinnettä. Ei osata, ei jakseta, on kiire”, kauppias harmittelee.

Tanskalaista joulukinkkua ei Taruvuori ole myynyt koskaan, ulkomaista possun ulkofileetä ajoittain.

”Kotimaisen hinnat ovat tällä hetkellä sellaiset, ettei ole tarvetta ostaa ulkomaista.”

Kotimaista lampaanlihaa saa sen sijaan myyntiin nyt aiempaa paremmin.

Nyt Puhuu Citymarket-kauppias: "Kauppa ei määräile"