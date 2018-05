Vaalijohtaja Jääskeläinen: Sote-lakeja teknisesti mahdollista viivästyttää muutaman viikon, mutta en suosittele

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo STT:lle, että maakuntavaalit on teknisesti mahdollista järjestää lokakuussa, vaikka sote-lait viivästyisivät muutaman viikon. Aiemmin sote-lakien ehdottomana takarajana on pidetty heinäkuun ensimmäistä päivää.

Jääskeläinen ei kuitenkaan suosittele, että aikaa lakien voimaantulon ja maakuntavaalien välillä nipistetään yhtään neljästä kuukaudesta.

Jääskeläinen kertoo sanoneensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että teknisesti mahdollinen aikaraja sote-lakien voimaantulolle on 23. heinäkuuta.

"Virkamiehen tehtävä on keksiä ratkaisuja ongelmiin ja tämä on se tekninen mahdollisuus, että kun tietty pykälä säädetään tietynlaiseksi, se voisi mennä tuohon mainittuun päivään. En kuitenkaan pidä suositeltavana, että neljän kuukauden aikaa enää supistetaan, vaikka se teknisessä mielessä onkin mahdollista", Jääskeläinen sanoo.

Jääskeläinen huomauttaa, että mitä lyhyempi väliaika on, sitä huonompi juttu se on monessakin mielessä. Ehdokkaille jää sitä vähemmän aikaa kampanjoida ja kerätä vaalirahoitusta, ja puolueille aikaa tehdä ehdokasasettelunsa.

"Iso kysymys on myös se, että mitä lyhyempi väliaika on, sitä vähemmän on aikaa herätellä äänestäjiä maakuntavaaleihin. Kyseessä on iso uudistus ja olisi oleellista, että ehdokkaat ja puolueet pystyvät äänestäjille selostamaan, mistä tässä uudistuksessa on kysymys, mitä maakuntavaltuustot tekevät ja miksi on tärkeää äänestää."

Jääskeläisen mukaan maakuntavaaleja on myös aivan mahdollista siirtää esimerkiksi kuukaudella marraskuulle, jos poliitikot niin päättävät. Ne voidaan myös päättää siirtää eduskuntavaalien yhteyteen keväälle.

"Meillä on vähän kokemusta tuplavaaleista. Ne ovat mahdolliset, mutta niissä kannattaa muistaa se, että sekaannuksia on varmasti odotettavissa. Se ei ole mikään este, mutta siihen kannattaa varautua, että teknisiä sotkuja äänestyskopeissa ja -paikoilla varmasti tulee tavallista enemmän."

Hän uskoo myös, että eduskuntavaalien yhteydessä maakuntavaalien vaalikamppailu jäisi taka-alalle.

Eduskunta päättää, milloin vaalit ovat, koska ensimmäisten maakuntavaalien ajankohta säädetään lailla.

Jääskeläinen arvioi, että perustuslakivaliokunta ottaa kantaa vaalien aikatauluun toisessa mietinnössään. Tällä viikolla odotetaan perustuslakivaliokunnan ensimmäistä, soten valinnanvapautta koskevaa mietintöä. Sen jälkeen ison mietinnön tekee sosiaali- ja terveysvaliokunta.

"Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa sekin mietintö vielä menee perustuslakivaliokunnan lausuttavaksi ja se on se toinen lausunto. Luulisin, että perustuslakivaliokunta pohtii siinä vaalien aikataulutusta. Käsittääkseni myös sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu ottamaan asiaan kantaa omassa mietinnössään."