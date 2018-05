Perustuslakivaliokunta luopuu sähköisen työtilan käytöstä sote-vuodon vuoksi

Perustuslakivaliokunta luopuu toistaiseksi sähköisen työtilan käytöstä. Valiokunnan käsittelyasiakirjat jaetaan kokouksessa läsnä oleville kansanedustajille.

Perustuslakivaliokunta päätti tänään myös, että valiokunnan kokoushuoneen ovet pidetään lukittuna kokousaikojen ulkopuolella. Valiokunnan käsittelyasiakirjoja ei lähetetä sähköpostitse.

Perustuslakivaliokunta käsitteli tänään kokouksessaan sote-luonnoksen vuotoa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi aiemmin, että sote-luonnoksen vuoto on äärimmäisen vakavaa. Hänen käsityksensä mukaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä oleva keskeneräinen lausunto ei ole vuotanut julkisuuteen koskaan aiemmin.

"Olen erittäin huolestunut, ihan sen vuoksi, että perustuslakivaliokunta on ihan erityinen eduskunnan valiokunta ja täällä tehdään sitä perustuslaillisuuden ennakkotarkastusta, ja sen takia kaikkien perustuslakivaliokunnan jäsenten tulisi ymmärtää tämä erityinen roolinsa, joka on ikään kuin tuomarin rooli", Lapintie sanoi STT:lle.

Hän kommentoi asiaa ennen perustuslakivaliokunnan kokouksen alkua. Hän sanoi, että asiasta keskustellaan vakavasti kokouksessa.

Lapintie aikoo pyytää, että asiaa käsitellään myös puhemiesneuvostossa.

"Koska tämä on koko eduskunnan asia, erityisesti instituutiona, kun eduskunta, perustuslakivaliokunta on maan ylin lakiasäätävä elin, niin ei voi olla tällaista käytöstä. En osaa sanoa, mihin toimenpiteisiin tässä ryhdytään, mutta minun mielestäni vakavuusaste on isompi kuin että riittäisi se, että pelkästään perustuslakivaliokunta asiaa käsittelee."

Puhemiesneuvosto käsittelee asiaa heti tänään.

Lapintien mukaan nyt on varmaan syytä keskustella siitä, että kenellä ja miten on mahdollisuus käsitellä perustuslakivaliokunnan ei-julkisia asioita.

Lausunnon sisältö asiantuntijoiden näkemyksen mukainen

Sote-palvelujen valinnanvapaudesta tehdystä lausuntoluonnoksesta uutisoi torstaina Ilta-Sanomat. IS:n mukaan perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksessa katsotaan, että sote-uudistuksen valinnanvapautta ei tule toteuttaa hallituksen esittämässä aikataulussa. Valiokunnan lopullista lausuntoa odotetaan yhä.

Lausuntoluonnos vaikuttaa olevan samansuuntainen kuin mitä esimerkiksi sote-asiantuntija Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo huhtikuussa valiokunnalle suositteli.

"Mielestäni olisi hyvä, että asiakassetelissä ja henkilökohtaisessa budjetissa olisi vielä vuoden lisäsiirtymäaika. Olen myös sitä mieltä, että maakunnat voisivat siirtyä sote-keskuksiin vuodesta 2021 vuoteen 2024 joustavasti oman harkintansa mukaan. Siirtymäajoista tuntuu olevan aika laaja yhteisymmärrys, että ne olisivat ihan tarpeellisia", Hiilamo sanoi tuolloin poistuessaan perustuslakivaliokunnasta.

Asiantuntija oli myös sitä mieltä, että kokonaisuudessaan uudistusta tule kuitenkin viedä eteenpäin. Myös valiokunta päätyi IS:n mukaan siihen, että uudistus on korjausten jälkeen toteuttamiskelpoinen, mutta vaiheittain.

Lapintie kertoi torstaina, ettei valiokunnan lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaudesta ole valmistumassa tällä viikolla, kuten alun perin oli tarkoitus. Lapintie sanoi, että valiokunta pyrkii saamaan lausunnon valmiiksi ensi viikon aikana.

Tänään Lapintie ei lähtenyt ennakoimaan, voisiko asian käsittely venyä perustuslakivaliokunnassa vielä ensi viikon ylikin.

"Tämän aikataulun ennakoiminen on liian varhaista, mutta toivottavasti valiokunnan jäsenet kykenevät asialliseen ja huolelliseen työhön."

Zyskowicz: Joillekin tärkeämpää, että asiat saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi

Iltalehti kertoi torstaina, että kokoomus jarruttaa valinnanvapauden käsittelyä perustuslakivaliokunnassa. Lehden mukaan kokoomus on kansanedustaja Ben Zyskowiczin johdolla ja ainakin SDP:n tuella aloittanut käsittelyn viivyttämisen.

Saapuessaan tänään perustuslakivaliokunnan kokoukseen Zyskowicz kiisti, että hän tai kokoomus jarruttaisivat valiokunnan käsittelyä. Hän kutsui väitteitä hölynpölyksi.

"Voi olla, että joillekin on tärkeämpää, että asiat saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja maakuntavaalit pidettyä lokakuussa kuin se, että asioita käsitellään huolellisesti", Zyskowicz sanoi STT:lle.

Todennäköisesti hän viittaa keskustaan, joka yrittää pitää kiinni maakuntavaalien nykyisestä aikataulusta. Viime kesänä keskusta vastusti maakuntavaalien siirtoa sinnikkäästi, mutta lopulta ne siirrettiin tämän vuoden tammikuulta lokakuun lopulle.