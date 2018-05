Sote-vuoto kuumentaa eduskuntaa: "Varmasti ensimmäinen kerta perustuslakivaliokunnan 110-vuotisen historian aikana"

Sote-luonnoksen vuoto kuumensi eduskunnan tänään. Sotea heilutellaan jälleen vähän joka kulmalta, ja maakuntavaalien pito näyttää lokakuussa entistä epätodennäköisemmältä.

Perustuslakivaliokunta päätti vuodon takia muuttaa käytäntöjään toistaiseksi muun muassa niin, että valiokunnan asiakirjat jaetaan paperilla valiokunnan kokouksessa läsnä oleville kansanedustajille. Puhemies Paula Risikko kutsuu puolestaan tiistaina koolle eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat perustuslakivaliokunnan vuodon takia.

Risikon mukaan tarkoitus on käydä läpi sitä, pitääkö eduskunnan työjärjestystä muuttaa niin, että asiakirjan salaiseksi julistamisen kynnystä madallettaisiin.

Soten ympärillä pelataan nyt kovaa peliä, ja spekulaatioita vuodosta on riittänyt tänään moneen suuntaan. Pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen painotti, että valiokunnan vuoto on erittäin vakava. Hän ei halunnut lähteä sormella osoittamaan, kuka vuodon takana voisi olla.

"Joku jolla on intressi joko pyrkiä jarruttamaan tämän asian käsittelyä, sekoittaa sitä tai pyrkiä kaatamaan koko sote-uudistus", Kaikkonen arvioi vuodon mahdollisia taustoja.

Jos vuotaja löytyy, Kaikkonen kaipaa asianmukaisia rangaistuksia. Kaikkosen mielestä asia pitäisi tonkia ja joka kivi kääntää.

Kaikkonen ei usko vuodon vaarantavan sote-uudistusta. Hän ei myöskään lähtenyt spekuloimaan hallituksen kaatumisella, jos sote-uudistus viivästyy.

Yksi ilmassa ollut kysymys on ollut, voiko maakuntauudistuksen, maakuntavaalien ja valinnanvapauden keskinäiseen rytmitykseen tulla muutoksia. Kaikkosen mukaan hallituksen esitys on tuotu kokonaisuutena pöydälle ja kokonaisuutena sitä on tarkoitus eteenpäin viedä.

Sote-palvelujen valinnanvapaudesta tehdystä lausuntoluonnoksesta uutisoi torstaina Ilta-Sanomat. IS:n mukaan perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksessa katsotaan, että sote-uudistuksen valinnanvapautta tulee siirtää hallituksen esittämästä aikataulusta. Lausuntoluonnos vaikuttaa olevan samansuuntainen kuin mitä esimerkiksi sote-asiantuntija, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo huhtikuussa valiokunnalle suositteli.

Valinnanvapaus on ollut sote-uudistuksessa kokoomuksen silmäterä. Kysymysmerkkejä voi nousta, jos valinnanvapaus ei etene suunnitellusti.

Iltalehti kertoi torstaina, että kokoomus jarruttaa valinnanvapauden käsittelyä perustuslakivaliokunnassa. Lehden mukaan kokoomus on kansanedustaja Ben Zyskowiczin johdolla ja ainakin SDP:n tuella aloittanut käsittelyn viivyttämisen.

Saapuessaan tänään perustuslakivaliokunnan kokoukseen Zyskowicz kiisti, että hän tai kokoomus jarruttaisi valiokunnan käsittelyä. Hän kutsui väitteitä hölynpölyksi.

"Voi olla, että joillekin on tärkeämpää, että asiat saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja maakuntavaalit pidettyä lokakuussa kuin se, että asioita käsitellään huolellisesti", Zyskowicz sanoi STT:lle.

Todennäköisesti hän viittaa keskustaan, joka yrittää pitää kiinni maakuntavaalien nykyisestä aikataulusta. Viime kesänä keskusta vastusti maakuntavaalien siirtoa sinnikkäästi, mutta lopulta ne siirrettiin tämän vuoden tammikuulta lokakuun lopulle.

Perustuslakivaliokunta luopuu toistaiseksi sähköisen työtilan käytöstä. Valiokunnan asiakirjat jaetaan paperilla valiokunnan kokouksessa läsnä oleville kansanedustajille. Perustuslakivaliokunta päätti tänään myös, että valiokunnan kokoushuoneen ovet pidetään lukittuna kokousaikojen ulkopuolella. Valiokunnan käsittelyasiakirjoja ei lähetetä sähköpostitse.

Perustuslakivaliokunta käsitteli tänään kokouksessaan sote-luonnoksen vuotoa. Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kuvaili vuotoa erittäin huolestuttavaksi ja vakavaksi.

"Varmasti ensimmäinen kerta perustuslakivaliokunnan 110-vuotisen historian aikana, jolloin näin laajasti on julkisuudessa ja myös asiattomissa käsissä valiokunnan ei-julkisia asiakirjoja", Lapintie sanoi kokouksen jälkeen.