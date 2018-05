Orpo: "Kannattavuus tiloilla on sitä luokkaa, että EU:n esittämät leikkaukset eivät käy"

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toi perjantaina EU-komissaareille esille, että EU:n seuraavan vuosikymmenen budjettiesitys ei ole Suomelle nykyisellään riittävä.

”Koska kannattavuus tiloilla on sitä luokkaa, leikkaukset eivät voi olla sellaisia, mitä on esitetty”, hän kommentoi heti tapaamisten jälkeen.

Ministeri Orpo tapasi perjantaina Brysselissä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin, budjettikomissaari Günther Oettingerin sekä maatalouskomissaari Phil Hoganin.

Euroopan komissiolta odotetaan ensi viikolla seuraavaa esitystä EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta (cap).

Erityishuoleksi Orpo nosti maaseuturahoituksen, niin sanotut kakkospilarin tuet, joista rahoitetaan muun muassa kansallisia ympäristö- ja kehittämistoimenpiteitä.

”Nostin esille, että kakkospilari on meidän kannalta aivan oleellinen. Maaseudun kehittäminen on kestävän ruuantuotannon ja maaseudun rakentamista”, Orpo sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriön laskelmien mukaan suorat tuet koko rahoituskaudella pienenisivät Suomessa keskimäärin kolme prosenttia, jos Euroopan komission nykyinen budjettiesitys toteutuisi. Maaseudun kehittämisrahoitus laskisi suoria tukia enemmän. Niihin komissio suunnittelee Suomelle 15 prosentin leikkausta nykyisestä.

Hallituksesta on kaikunut erilaisia kantoja siihen, kuinka pienentyvää maatalouden budjettia tulisi rahoittaa.

Sininen tulevaisuus sitoutuu maatalouden rahoituksen nyky­tasoon, vaikka EU:n budjetin maatalousrahat tulevaisuudessa pienenevät, puolueen puheenjohtaja Sampo Terho vakuuttaa MT:n haastattelussa.

Ministeri Orpo ei ota kantaa, kuinka kansallista rahoitusta tulisi käyttää tässä tapauksessa.

”Se menee seuraavan hallituksen ja eduskunnan piikkiin. Tässä vaiheessa oleellista on käydä neuvottelut. Ensisijainen tavoite on, että suomalaiselle tuottajalle saadaan mahdollisimman hyvä rahoitusosuus. Kun meillä on tulos aikanaan, niin sitten vasta mietitään kansallisia ratkaisuja.”

Suomen EU-jäsenmaksut oletettavasti kasvavat, vaikka EU-budjetin suuri nettomaksaja Britannia lähtee unionista.

Syynä ovat uudet rahoitushaasteet, kuten EU:n yhteinen puolustus, tutkimus ja maahanmuutto. Siniset ovat jäsenmaksujen nousua vastaan.

Orpo muistuttaa, että liian tiukkaan linjaan ei tule ryhtyä.

”Kantamme on, että maksuosuus voi nousta jonkin verran, mutta se pitää hoitaa maataloutta huomioiden. Tämän pitää näkyä neuvottelujen lopputuloksessa”, ministeri Orpo toteaa.