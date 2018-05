Keskustan Kurvinen: Orpon on laitettava ruotuun kokoomuksen sote-kapinalliset

Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen vaatii kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa laittamaan puolueensa sote-kapinalliset kuriin.

Viimeksi eilen perjantaina kokoomuksen vaasalainen kansanedustaja Susanna Koski ilmoitti äänestävänsä hallituksen sote-uudistusta vastaan.

Toinen kokoomuslainen kansanedustaja Elina Lepomäki Uudeltamaalta on kapinoinut sotea vastaan pitkin kevättä.

"Luotan kyllä Orpoon. Hän on sanonut, että kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitoutunut sote-kokonaisuuden läpivientiin. Mutta on selvää, että kokoomuksen täytyy nyt laittaa rivinsä suoraan asiassa", Kurvinen korostaa.

"Lepomäki ja Koski täytyy nyt pistää ruotuun", kauhavalainen keskustavaikuttaja painottaa.

Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni kertoo olevansa hämmentynyt kevään mittaan kokoomuksen riveissä esiintyneistä irtiotoista hallituksen linjaan.

Esimerkiksi Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) johdolla pääkaupunkiseudun kaupungit ovat yhdessä tyrmänneet hallituksen ajaman maakuntamallin ja soten.

"Omituistahan se on, jos hallituskumppani ei kykene sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Susanna Koskelle lähettäisin terveisiä, että tällaistako on pohjalainen suoraselkäisyys?", Kulmuni kuittaa.

Kurvinen ja Kulmuni esittelivät näkemyksiään MT:lle eilen perjantaina Jyväskylässä järjestetyssä keskustan puoluekokousetkot-tapahtumassa.