Hallitus vihelsi yllättäen poikki Postin yksityistämisen

Postin osittaista yksityistämistä on valmisteltu kaikessa hiljaisuudessa jo kuukausien ajan. Noin viikko sitten hallitus kuitenkin vihelsi pelin poikki, ja työ keskeytyi.

Posti on jo pitkään valmistautunut siihen, että yhtiö on pörssikelpoinen, kun listautumisen aika koittaa.

Maaseudun Tulevaisuuden saamien tietojen mukaan tarkoituksena oli säilyttää valtiolla enemmistöosuus ja yksityistää loput osakkeista listaamalla yhtiö pörssiin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on haluton kommentoimaan tilannetta.

Ministerin mukaan mitään toimia Postin suhteen ei tällä hetkellä tehdä, mutta se on yksi yhtiöistä, joiden tilannetta seurataan aktiivisesti.

Suunnitelman kariutumisen, tai ainakin aikalisän, syy on avoin. Postiin on kohdistunut huomattavaa kritiikkiä kotimaan palveluiden tasosta sekä hinnan korotuksista.

Toisaalta Posti on myös pystynyt parantamaan kannattavuuttaan ja samalla pörssikelpoisuuttaan. Osaan sen palveluista kohdistuu myös huomattava kilpailijoiden mielenkiinto hallituksen avatessa jakelumarkkinoita.

Hallituksen harkintaan vaikuttaa varmasti perinteisen julkisen palvelun yksityistämiseen liittyvä alttius voimakkaalle kritiikille. Myös Postin nykyisen johdon mahdollisuudet parantaa edelleen yhtiön kannattavuutta ovat olleet hallituksen taustaselvityksissä esillä.

On mahdollista, että Postin osakkeista voisi myöhemmin saada vielä korkeamman hinnan, jos yhtiön kunto olisi nykyistä parempi.

Kysymyksiä ovat MT:n saamien tietojen mukaan herättäneet ainakin Postin kotimaan investointien tuottonäkymät, Venäjän liiketoimintojen tulevaisuuden näkymä sekä OpusCapita-palveluiden iskukyky.

Postin tytäryhtiö OpusCapitan dokumenttien ja laskujen lähetyspalvelut, perintäpalvelut sekä digitointiliiketoiminta siirtyivät osaksi Posti Groupin palvelutarjontaa vuoden alussa. OpusCapitan on tarkoitus keskittyä yritysten välisen kaupan digitalisoitumiseen ja uusiin automaatioteknologioihin.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johtama hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut, että valtion yhtiöiden omistuspohjaa tarkastellaan ja yksityistämisiä harkitaan.

Muun muassa alkoholiyhtiö Altia listattiin pörssiin helmikuussa.

Tavoitteena on ollut saada pääoma tuottamaan paremmin. Postinkin osalta on nähty, että vähemmistöosuuden myyminen voisi olla mahdollista. Valtion enemmistöosuudesta on kuitenkin haluttu pitää kiinni.