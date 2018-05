"Maamme erityisolosuhteet ymmärretty" – Pääministeri Sipilä tyytyväinen EU:n esitykseen aluerahoituksesta

Euroopan komissio avasi tiistaina esitystään EU:n alue- ja rakennerahoista vuosille 2021–2027.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoo olevansa Suomelle ennustettuun rahamäärään hyvin tyytyväinen.

Euroopan komissio myöntäisi Suomelle seuraavalla kaudella 1,6 miljardia euroa koheesiovaroja tämän vuoden hinnoilla mitattuna. Kuluvalla ohjelmakaudella 2014–2020 Suomen koheesiopolitiikan saanto on ollut 1,5 miljardia euroa.

Suomen lisäksi ainoastaan Kreikka kasvattaisi saantoaan vanhoista jäsenmaista.

Suomelle tärkeää on ollut, että harvan asutuksen rahoitus säilyy osana rahanjaon kriteerejä. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen rahoitusten jatkuminen tulevalla ohjelmakaudella pitää säilyttää.

"Suomelle komission esitys on varsin myönteinen. Maamme erityisolosuhteet on ymmärretty", pääministeri Sipilä kiittelee.

Alue- ja rakennepolitiikan kansallisen saannon kasvattaminen on olut Sipilän mukaan yksi hallituksen kärkitavoitteista EU-budjetissa. Kokonaisuudessaan koheesiovarat tippuvat EU:n budjetista noin yhdeksän prosenttia.

Seuraavaksi lainsäädäntöasetukset menevät neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Lopullinen tulos ratkaistaan komission, parlamentin ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa.

"Tie on vielä pitkä, mutta Suomen lähtökohta on erinomainen. Esitys on eri tahojen kovan työn ja vaikuttamisen tulos. Hallituksen linjaa on pitkin matkaa kritisoitu epärealistiseksi. Olen sanonut usein, että vaikka koheesiorahat budjetista tippuisivat, sen ei tarvitse tarkoittaa, että näin käy Suomen osalta. Kaikki riippuu siitä, millaiset kriteerit saamme lainsäädäntöön. Nyt näyttäisi siltä, että linjamme on ollut vaikuttava ja oikeanlainen", pääministeri toteaa.