OECD varoitti: Kauppasota käy maailmantaloudelle kalliiksi – Yhdysvallat torjuu EU:n vaatimukset terästullipoikkeuksesta

Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD varoittaa kauppasodan seurauksista. Järjestön pääekonomisti Alvaro Pereiran mukaan maailmantalous on nykyään niin tiukasti yhteen kytkeytynyt ja integroitunut, että kauppasuhteiden kiristyminen voi aiheuttaa suurta vahinkoa talouskasvulle ja maailmanlaajuisille arvoketjuille.

Myös Maailman kauppajärjestö WTO ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat varoittaneet kauppasodan aiheuttamasta tuhosta.

OECD:n kannanotto tuli järjestön Pariisissa pidettävän ministerikokouksen yhteydessä.

Yhdysvaltojen kauppaministeri Wilbur Ross torjui kokouksessa EU:n vaatimukset, että unionin jäsenille pitäisi taata pysyvä poikkeus presidentti Donald Trumpin määräämistä teräs- ja alumiinitulleista, kertoo Financial Times.

"Tullit eivät estä neuvotteluja. Kiina on mielenkiintoinen osoitus. He maksavat tullit, jotka astuivat voimaan maaliskuussa, eivätkä ole käyttäneet niitä tekosyynä olemaan neuvottelematta. Vain EU väittää, ettei se voi neuvotella, jos tullit ovat voimassa", Ross moitti.

Rossin mukaan hyödyt Yhdysvaltojen taloudelle ovat suuremmat kuin ne haitat, joita tullit ovat aiheuttaneet tietyille aloille.

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmströmin odotettiin vaativan Yhdysvalloilta selkeitä vastauksia siitä, miten tuontia rajoittavien kiintiöiden on määrä toimia siinä vaiheessa, kun EU:n väliaikainen poikkeus umpeutuu 1. kesäkuuta.

Valkoinen talo kertoi aiemmin iskevänsä kiinalaisille tuotteille uusia 25 prosentin tuontitulleja. Aiotut tullimaksut ovat arvoltaan 50 miljardia dollaria. Guardianin mukaan tullimaksut koskisivat kiinalaisia tuotteita, jotka sisältävät "teollisesti merkittävää teknologiaa".

CNN kertoo, että Yhdysvallat aikoo lisäksi rajoittaa kiinalaisia investointeja yhdysvaltalaisiin korkean teknologian yrityksiin.

Lopullinen lista tuotteista, joita uudet tullimaksut koskevat, julkaistaan kesäkuun 15. päivä. Investointeja koskevat rajoitukset julkaistaan kesäkuun lopussa, ja ne tulevat voimaan hieman myöhemmin.

Uudet tullimaksut ovat yhteydessä Made in China 2025 -ohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on parantaa ja tehostaa Kiinan teollisuutta. Yhdysvaltain hallinnon mielestä ohjelma vahingoittaa yrityksiä Yhdysvalloissa ja ympäri maailman.

Kiina ja Yhdysvallat ovat uhkailleet uusilla tuontitullimaksuilla jo pitkään. Yhdysvaltain valtionvarainministeri Steve Mnuchin sanoi kuitenkin viime viikolla, että uhkaava kauppasota Kiinan kanssa on laitettu sivuun siksi aikaa, kun neuvottelut Kiinan kanssa jatkuvat.

Kauppaministeri Rossin on määrä vierailla Kiinassa myöhemmin tällä viikolla. Vierailun tarkoituksena on sanottu olevan määrä purkaa kauppajännitteitä maiden väliltä. Osa valtuuskunnasta on jo saapunut Pekingiin.

Kiina vastasi arvostelemalla amerikkalaisen politiikan epäjohdonmukaisuutta.

"Kansainvälisissä suhteissa jokainen äkillinen takinkäännös ja sanojen syöminen heikentää ja tuhlaa maan uskottavuutta", sanoi ulkoministerin tiedottaja Hua Chunying.

Hän kehotti Yhdysvaltoja noudattamaan Washingtonin ja Pekingin välille syntynyttä sopua kauppasodan ja tullien jäädyttämisestä.

"Me Kiinassa emme halua sotia, mutta emme pelkää kauppasodassa taistelua", Hua sanoi.