Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja: Sote- ja maakuntauudistus etenee

Perustuslakivaliokunta ansaitsee tunnustuksen perusteellisesta työstä paineisessa tilanteessa, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi.

"Yksimielinen lausunto osoittaa valiokunnan työn luonteen, joka on oikeudellinen, ei poliittinen."

Perustuslakivaliokunta antoi tänään odotetun lausuntonsa hallituksen suunnittelemasta sote-uudistuksesta. Valiokunta vaatii valinnanvapauden vaiheistamista ja siirtymäkauden pidentämistä, mutta pitää muutosten tekoa eduskunnassa mahdollisena.

"Keskustan eduskuntaryhmä perehtyy nyt osaltaan lausuntoon huolellisesti", Kaikkonen kertoo tiedotteessa.

"Lausunnon perusteella valiokunnan edellyttämät muutokset voidaan tehdä eduskunnassa, eikä uutta hallituksen esitystä tarvita."

"Sote- ja maakuntauudistuksen tärkein tavoite on tasa-arvoisten palvelujen turvaaminen jokaiselle suomalaiselle kautta maan. Kyse on perusoikeuksien toteutumisesta. Myös kustannusten kasvua sosiaali- ja terveyspalveluissa on pystyttävä hillitsemään."

