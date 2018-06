Orpolla selkä seinää vasten – "Jos kokoomus valinnanvapauden haluaa, se on toteutettava tällä vaalikaudella"

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, professori Markku Jokisipilä Turun yliopistosta luonnehtii kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon (kok.) tilannetta soten suhteen hankalaksi.

"Perustuslakivaliokunnan lausunnosta käy selväksi, että valinnanvapauden aikataulu ja hallituksen asettama säästötavoite ovat liian tiukkoja. Molemmat ovat kokoomukselle isoja kysymyksiä."

Puolueella on selkä seinää vasten: gallupeissa SDP on joko suurin tai toiseksi suurin puolue kokoomuksen rinnalla. Se on siis hyvin mahdollinen hallituspuolue seuraavalla vaalikaudella ja pitää soten valinnanvapautta "katastrofina".

"Jos kokoomus valinnanvapauden haluaa, se on toteutettava tällä vaalikaudella", Jokisipilä arvioi.

Kokoomus kärsi puolueen sisäisistä irtiotoista jo ennen lausuntoa: esimerkiksi kansanedustaja Susanna Koski (kok.) kertoi viime viikolla äänestävänsä esitystä vastaan.

Valiokunta ei asettanut prosentteja rahoituksen kiristämiselle: se vain totesi, että aikaisemman esityksen leikkaukset olivat liikaa.

Vastaavasti se ei myöskään ehdottanut uutta aikataulua, totesi vain esityksen aikataulun olleen liian kireä.

"Olennaista lausunnossa oli, ettei uudistuksesta tule uutta virkamiesvalmistelua vaan valiokunnan mielestä tarvittavat muutokset voidaan tehdä eduskunnassa. Aika paljon kotiläksyjä tästä kuitenkin kansanedustajille tuli", Jokisipilä kertoo.

"Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja eduskunnan käsittelyn jälkeen esitys palaa vielä perustuslakivaliokunnan pohdittavaksi ennen äänestystä."

Hallituksen tavoite on äänestää sotesta heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Jotta aikatauluun päästään, muutoksia saadaan vääntää kesäkuussa yötä päivää.

"Perustuslakivaliokunta edellyttää lausunnossaan, ettei valinnanvapautta oteta käytäntöön ennen sen tarkistuttamista EU:n komissiolla kilpailulainsäädännön osalta. Tämä on hidas prosessi, ja varmaan valinnanvapauteen liittyvät lait säädetään Suomessa ennen päätöstä", Jokisipilä arvioi.

"Markkinamallin toteutumista on hirveän vaikea arvioida. Maakuntien sote-bisnekset ovat keskenään niin erilaisia, jos verrataan vaikkapa Uusimaata ja Kainuuta. Mikä on rajapinta julkisiin palveluihin?"

Jos soten käsittely pitkittyy, aikataulut mutkistuvat. Seuraavat eduskuntavaalit ovat huhtikuussa ja eduskunnan työn voi olettaa loppuvan jo noin kuukautta aikaisemmin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myönsi viime viikonloppuna, että maakuntavaalit siirtyvät lokakuussa myöhemmäksi.

Ne pitäisi kuitenkin pitää hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja.

Perustuslakivaliokunnan jäsenet kiittelivät tiedostustilaisuudessa kilpaa toisiaan hyvin edenneestä valmistelusta. Siitä huolimatta, että valiokunnassa tapahtui viime viikolla vuoto, jota valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie kuvaili "hyvin huolestuttavaksi ja vakavaksi".

"Ei valiokunnan työskentelystä ollut mielestäni puoluepolitiikkaa luettavissa eivätkä hallitus- tai oppositioroolit olleet havaittavissa. Siinä tasapainoillaan aina lain kirjaimen ja poliittisen päätöksen tarkoituksenmukaisuuden välillä", Jokisipilä kertoo.

