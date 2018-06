Petteri Orpo Ilta-Sanomille: Suututtaa jos sote kaatuu, "töitä on tehty hirveä määrä"

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kokisi suuttumusta, jos sote-uudistus kaatuisi viime metreillä. Ilta-Sanomien haastatteleman Orpon mukaan suomalaisten terveyspalvelut ajavat ensi vuosikymmenellä seinään, jos sotea ei toteuteta.

"Ennemminkin suututtaisi. Kolme hallitusta on nyt touhunnut tämän asian kimpussa. Töitä on tehty hirveä määrä. Kriitikkoja kuunnellessa on vain kirkastunut, että vaihtoehtoisia malleja ei ole", hän sanoo lehden haastattelussa.

Hallituksella on tällä hetkellä eduskunnassa erittäin niukka enemmistö, jonka turvin se ajaa sote-uudistusta eteenpäin.

Soten kimppuun käy seuraavaksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, joka alkaa käsitellä perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia muun muassa valinnanvapauden aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Nämä ovat olleet kokoomukselle tärkeitä edellytyksiä uudistuksen läpiviemisessä.

Jos sote kaatuisi, Orpo ei ottaisi asiaa itseensä.

"En koe, että tämä olisi sillä tavalla henkilökohtainen epäonnistuminen, vaikka puheenjohtajana tietenkin kannan vastuuta siitä, miten kokoomus onnistuu", hän sanoo Ilta-Sanomille.

Orpon mukaan soten ratkaisuhetket tulee vain kestää.

"Kun tästä on päästy läpi, kestää melkein mitä vain."