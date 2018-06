Juha Ojalasta Suomen Tieyhdistyksen puheenjohtaja

Työtehoseura toimitusjohtaja Juha Ojala on valittu Suomen Tieyhdistyksen puheenjohtajaksi.

Ojalan kausi alkaa vuoden 2019 alussa.

"Otan tehtävän vastaan innostuneena. Kyse on elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeästä asiasta. Yhteistyöllä ja asiantuntemuksella vaikutetaan tehokkaimmin", Ojala kirjoittaa tiedotteessa.

Ojala on ollut myös maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston ylijohtajana, jossa vastasi metsä- ja luonnonvarapolitiikasta. Tätä ennen hän toimi työ- ja elinkeinoministeriön metsäalan strategisen ohjelman johtajana.

Ennen Ojalaa Tieyhdistystä johti MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

"Tieyhdistys on lisännyt tietoisuutta teiden merkityksestä Suomen talouden kasvun ja hyvinvoinnin kannalta. Työ on tuottanut tulosta. Toimenpiteisiin liikennejärjestelmän kehittämiseksi on ryhdytty", Marttila kommentoi tiedotteessa kauttansa puheenjohtajana.

Tieyhdistyksen tehtävä on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.

Järjestö on perustettu vuonna 1917.