Keskustan kenttäväki vaatii vahvempaa aluepolitiikkaa

Keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa käydyn yleiskeskustelun useissa puheenvuoroissa nousi esiin huoli Suomen alueellisesta jakautumisesta.

"Keskusta on perinteisesti ollut erittäin vahva koko Suomea kehittävä puolue. Nyt on tehty esimerkiksi sairaalapuolella sellaisia keskittämispäätöksiä, jotka vievät palveluita maaseudulta kauemmas", Antero Suomela Etelä-Hämeestä sanoo.

"Lisäksi maakuntauudistus keskittää päätösvaltaa väestön painopisteen mukaisesti maakuntien reunoilta keskuskaupunkeihin. Aikooko keskusta palata tekemään aluepolitiikkaa?" Suomela kysyy.

Joonas Könttä Jyväskylästä kritisoi niin ikään keskustaa aluepolitiikan laiminlyömisestä.

"Olen aikoinaan liittynyt keskustaan aluepolitiikan takia ja nyt pettynyt siihen, että se on unohdettu. Miksi emme uskalla tai halua puolustaa aluepolitiikkaa? Keskustalainen politiikka ei saa olla pelkästään talouslukujen tuijottamista ja positiivista tasetta", Könttä korostaa.

Tuukka Suomalainen Itä-Savosta on huolestunut Itäisen Suomen näivettymisestä.

"Etelä- ja Länsi-Suomi kyllä kasvavat ja kehittyvät kohisten, mutta muu maa on putoamassa kelkasta. Itä-Suomen kehityksen edellytyksistä on huolehdittava."

Tapio Höykinpuro Etelä-Pohjanmaalta ei tunnista hallituspolitiikkaa keskustalaiseksi.

"Hallitus ei ole minun näkemykseni mukaan mennyt sen keskustan linjan mukaisesti, minkä minä olen oppinut. Maaseutua on autioitettu ja maataloutta kurjistettu. Kansa on köyhtynyt, maksuhäiriöisiä on paljon."

Höykinpuro myös kritisoi puoluekokouksen puheenjohtajan tapaa katkaista puheenvuorot poikki minuutin kohdalla, vaikka kesken lauseen.

"Minuutin puheenvuorot eivät ole kenttäväen aitoa kuulemista!"

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila Hämeestä ei säästele sanojaan puhuessaan maatalouden kriisistä.

"Viljelijöitä on viime vuosina koeteltu todella ankarasti. Suomalaista viljelijää täytyy nyt ehdottomasti tulla budjettiriihessä vastaan. Kauppa tottelee vain lakia. Suomalainen viljelijä on palkkansa ansainnut, nyt hän ei sitä saa.”

Kritiikin lisäksi pääministeri Juha Sipilä ja keskustan hallituksessa harjoittama politiikka sai myös kiitosta.

"Luulen, että me olemme kaikki jo vähän kyllästyneitä talouslukuihin, mutta ellei Sipilä olisi ollut niin luja ja johdonmukainen talousasioiden eteenpäin viemisessä, ei nyt olisi mahdollista viedä uudistuksia eteenpäin. Saneerauskausi päättyy ja voimme katsoa tulevaisuuteen niin, että jokaisesta ihmisestä ja koko maasta pidetään huolta", europarlamentaarikko ja entinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki sanoo.

Kirsi Olkkola Etelä-Savosta kiittelee Sipilän hallituksen harjoittamaa talouspolitiikkaa.

"On ollut tärkeää kääntää Suomen talous nousuun. Olen kuitenkin huolissani viljelijöiden jaksamisesta ja vetoankin nyt keskustalaisiin, että puoluekokous lähettää vahvan viestin kotimaisen elintarviketuotannon turvaamiseksi."