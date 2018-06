Lappilaisen puolueaktiivin mielestä keskusta on luisunut liian oikealle — "Suomeen ei tarvita kahta kokoomusta"

Äänivaltainen puoluekokousedustaja, lakimies Janne Kaisanlahti Rovaniemeltä liittyi keskustaan vuonna 2000.

"Ei millään muulla liikkeellä ole Suomessa niin vahvaa historiaa kansanvallan puolustamisessa kuin maalaisliitto-keskustalla. Maalaisliitto torjui Suomesta saksalaisen monarkian, fasismin ja kommunismin. Lisäksi Urho Kekkosen elämäntyö on inspiroinut minua lapsesta asti", Kaisanlahti kertoo.

Puolueen historiallisessa linjassa Kaisanlahtea miellyttävät vahva aluepolitiikka ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustaminen.

"Valitettavasti nämä asiat eivät enää näy riittävästi keskustan harjoittamassa politiikassa. Keskustan vaaliohjelmat ja tavoitteet ovat edelleen hyviä, mutta en varmaan ole yksin ajatusteni kanssa kun sanon, etteivät asiat tarpeeksi toteudu hallituspolitiikassa."

Kaisanlahden mielestä keskusta on Juha Sipilän komennossa liukunut liian oikealle, kokoomuksen kylkeen.

"Suomeen ei tarvita kahta kokoomusta."

Kaisanlahti pitää keskustan tilannetta vakavana, kun seuraaviin eduskuntavaaleihin on alle vuosi aikaa.

"Olin keskustan puoluevaltuuston jäsen vuonna 2011, kun eduskuntavaaleissa kärsittiin rökäletappio. Silloin ei ennen vaaleja tunnistettu tai haluttu tunnistaa niitä hälyttäviä signaaleita, joita kentältä tuli."

Tuolloin esimerkiksi jätevesiasetus suututti ihmisiä maakunnissa.

"Puoluevaltuustosta tuli sellaista viestiä, että paskalain kritisointi on veneenkeikutusta. Eihän kriittistä keskustelua saisi missään nimessä vaientaa! Tulos nähtiin sitten vaaleissa, ja nyt ovat samat merkit ilmassa."

Lappilainen toivoo, että puolueen linja kirkastuu aluepolitiikassa ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

"Köyhän asia ja aluepolitiikka ovat ne asiat, jotka yhdistävät tätä hyvinkin erilaisista ihmisistä koostuvaa puoluetta. Kun nämä yhteiset tavoitteet ovat kirkkaita, kestämme paremmin erimielisyydet muissa asioissa."

Vaikka Kaisanlahti suhtautuu puolueen nykytilaan kriittisesti, pitää hän keskustaa historiallisesti suurena menestystarinana.

"Onhan se menestystarina, että agraarijuurinen puolue on 110 vuotta kestänyt ja vieläpä on tänä päivänä maan suurin puolue. Keskusta on kestänyt ensin pientilojen alasajon ja sitten rakennemuutoksen jälkiteollisen vaiheen. Esimerkiksi Ruotsin keskustapuolue on nykyään pienipuolue ja monessa maassa talonpoikaispuolueet ovat kadonneet puoluekartalta kokonaan."

Kaisanlahti toivoo, että keskusta kampanjoisi jatkossa selkeillä ja vahvoilla omilla teemoillaan.

"2003 eduskuntavaaleissa Anneli Jäätteenmäen kampanja innosti kovasti. Silloin puolueen oma vaihtoehto hajautetun yhteiskunnan puolustamisessa ja köyhän asian ajamisessa oli vahvempi kuin milloinkaan sen jälkeen."

Eduskuntavaaleissa 2003 keskusta sai 24,7 prosenttia äänistä ja palasi kahdeksan oppositiovuoden jälkeen pääministeripuolueeksi.

"Samana vuonna tapahtuneen Irak-gaten jälkeen keskustan sielussa särkyi jotain. Aina kun on oltu hallitusvastuussa, on hallituskumppani päässyt sanelemaan liikaa. Etenkin, kun kyseessä on ollut kokoomus."