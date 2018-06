Eduskunnan jättävä Mikko Kärnä paljasti jatkosuunnitelmansa: Kirjan kirjoittaminen ja lomailu

Keskustan Mikko Kärnä on tänään maanantaina toistaiseksi viimeistä päivää kansanedustajana. Kärnä kertoo lähettämässään tiedotteessa, että hän aikoo jatkaa politiikassa toimimista, mutta keskittyy seuraavaksi lomailuun sekä kirjan kirjoittamiseen.

"Nyt on aikaa kirjalle ja reilun kolmen vuoden aikana on kertynyt valtavasti materiaalia. Koska tuleviin vaaleihin on niin vähän aikaa, ei tässä voi itselleen rehellisenä ihmisenä sitoutua oikein mihinkään muuhun 'koulutusta vastaavaan työhön'", hän toteaa tiedotteessa.

Kuluneita reilua kolmea vuottaan eduskunnassa Kärnä pitää menestyksenä. Hänen mukaansa vuosien aikana on saatu hoidettua uskomattoman paljon tärkeitä asioita eteenpäin.

"Saimme esimerkiksi luotua Suomeen elokuvatuotantojen kannustinjärjestelmän sekä parannettua vaikkapa metsästyslakeja valtavasti", hän antaa esimerkkejä.

Pääpaino Kärnän kansanedustajan työssä on ollut hänen omien sanojensa mukaan ollut lappilaisen ihmisen ja kotimaisen alkutuotannon sekä eräkulttuurin puolustaminen.

"Yhtenä merkittävimmistä saavutuksistani pidän toimenpidealoitettani, jonka myötä saimme lopultakin elintarvikejalosteisiin kunnolliset alkuperämerkinnät. On harvinaista, että tällainen aloite onnistuu", hän arvioi.

Lapissa lomailun ja kalastamisen lisäksi Kärnä aikoo vierailla myös Kataloniassa, jonne hän on saanut henkilökohtaisen kutsun Katalonian uudelta presidentiltä Quim Torralta. Vierailu on Kärnän mukaan ohjelmassa heinäkuussa.

"Tulee varmasti mielenkiintoinen reissu, jos Espanja ei sitten päätä pidättää minua heti lentokentällä. On kiintoisaa päästä paikan päälle tutustumaan ihmisiin, joiden demokraattisten oikeuksien puolesta on myös tehnyt paljon töitä", Kärnä toteaa.