Etelä-Korea: Meidän täytyy selvittää, mitä Trump tarkoittaa sotaharjoitusten lopettamisella

"Meidän on selvitettävä, mitä Donald Trumpin kommentti tarkalleen ottaen tarkoittaa ja mikä hänen aikomuksensa on", Etelä-Korean presidentin kansliasta sanotaan CNN:n mukaan.

Trump kommentoi sotaharjoituksia lehdistötilaisuudessa Singaporessa.

Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa, ainakin niin pitkäksi aikaa kun neuvottelut Pohjois-Korean kanssa menevät hyvin.

Trump kutsui sotaharjoituksia provosoiviksi. Hän lisäsi, että Etelä-Korea ei hänen mielestään maksa tarpeeksi isoa osuutta niistä.

"Se on asia, josta meidän on puhuttava Etelä-Korealle", Trump sanoi lehdistötilaisuudessa Singaporessa.

Trump sanoi myös, että Yhdysvallat jossain vaiheessa tulee vetämään takaisin Etelä-Koreaan sijoitutetut joukkonsa. Tämä ei hänen mukaansa kuitenkaan vielä ole ajankohtaista.

Trump tapasi Singaporessa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin.

Japanin pääministeri: Trumpin ja Kimin sopimus ensimmäinen askel

Japanin pääministeri Shinzo Abe kommentoi, että Trumpin ja Kimin allekirjoittama dokumentti on "ensimäin askel" kohti ydinaseriisuntaa.

"Huippukokouksen myötä Kim Jong-un vahvisti kirjallisesti sitoutumisensa Korean niemimaan ydinaseriisuntaan. Kannatan tätä ensimmäistä askelta matkalla kohti Pohjois-Koreaa koskevien asioiden kokonaisvaltaista ratkaisua", Abe sanoi tiistaina.

Trump ja Kim allekirjoittivat tiistaina dokumentin, jossa ei mainita Yhdysvaltain vaatimusta Pohjois-Korean täydellisestä, todistettavasta ja peruuttamattomasta ydinaseriisunnasta. Sen sijaan paperissa on löyhempi muotoilu, jonka mukaan Pohjois-Korea sitoutuu työskentelemään ydinaseettoman Korean niemimaan tavoitteen eteen. Trump puolestaan lupaa Pohjois-Korealle turvatakuut.

Timo Soini Trumpista ja Kimistä: Merkittävä ja historiallinen tapaaminen

Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kimin tapaaminen on merkittävä ja historiallinen, mutta nyt ollaan vasta pitkän polun alussa, arvioi ulkoministeri Timo Soini (sin.).

Soini painottaa, että yksi huipputapaaminen ei riitä ratkaisemaan Korean niemimaan jännitteistä tilannetta, vaan vasta osapuolten jatkotapaamiset näyttävät, millaisen prosessin alussa nyt ollaan.

"Tämä ei ole pelkästään Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välinen asia, vaan tässä on myös alueellisia tekijöitä, Kiina, Etelä-Korea ja Japani."

Soinin mukaan on luonnollista, että Trumpin ja Kimin sopimuksessa on niukasti konkretiaa, sillä tapaaminen järjestettiin nopealla aikataululla.

"Toivottavasti olemme nyt sellaisen prosessin alussa, että saamme Korean niemimaalle rauhansopimuksen ja sitä kautta sitten pääsemme purkamaan ydinasejännitettä. Mutta paljon on töitä tehtävänä", Soini arvioi.

"Nyt on kontakti luotu ja pystytty sopimaan seuraavista askelmerkeistä, mutta vielä on kaukana se päivä, että tämä koko asia on ratkaistu."