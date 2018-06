Greenpeace: EU:n maatalousvaliokunta esteellinen päättämään maatalouspolitiikasta

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnalla on liikaa valtaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa, ympäristöjärjestö Greenpeace varoittaa.

Greenpeacen mielestä ongelmana on, että valiokunnan jäsenet ovat esteellisiä maatalouspolitiikan (cap) uudistuksessa. Selvityksen mukaan valiokunnan 29 jäsenellä 46:sta on maataloustaustaa: Heillä tai perheellä on tai on ollut tila, he osallistuvat maatalouden edunvalvontaan tai ovat mukana alan yrityksessä.

"Emme kyseenalaista, etteikö kokemuksella ole tärkeä rooli uudistusta tehdessä, mutta EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vaikuttaa muuhunkin kuin maatalouteen. Euroopan parlamentin pitäisikin antaa mahdollisuus myös muille parlamentin asiantuntijoille sanoa sanottavansa cap-uudistuksesta ja sen vaikutuksista", Greenpeacen maatalousasiantuntija Marco Contiero tiedottaa.

Vielä ei ole varmaa, nimetäänkö maatalousvaliokunta ainoaksi cap-uudistuksen vastuuvaliokunnaksi EU-parlamentissa. Vastuu saatetaan jakaa myös ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunnan kanssa.

